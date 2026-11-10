Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: HĐND TP.HCM

Ngày 10-11, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp Thường trực UBND TP và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức cuộc họp liên tịch nhằm thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TP.HCM khóa XI.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP - cùng ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP - chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP, các Phó chủ tịch HĐND TP: Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Văn Dũng; lãnh đạo các ban HĐND TP cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Xem xét 80 nội dung dự kiến ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật

Báo cáo tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Võ Anh Tuấn cho biết kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND TP.HCM khóa XI dự kiến diễn ra ngày 3 và 4-12-2026.

Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, nhiệm vụ và giải pháp năm 2027; kết quả thực hiện chủ đề năm 2026: "Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân"; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2026 cùng các tờ trình của UBND TP...

Đặc biệt, kỳ họp sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.

Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét 80 nội dung dự kiến ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm 53 nội dung triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và 27 nội dung khác. Đồng thời xem xét 23 nội dung dự kiến ban hành nghị quyết cá biệt, trong đó có 4 nội dung triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và 19 nội dung khác.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu kết luận - Ảnh: HĐND TP.HCM

Tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cơ bản thống nhất với nội dung, chương trình kỳ họp, nhấn mạnh tinh thần thống nhất, chia sẻ, phối hợp và đồng hành vì lợi ích chung, hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đối với những nội dung cấp bách, quan trọng, Chủ tịch UBND TP yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành phải chủ động, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng các nghị quyết, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời giao giám đốc các sở, ngành chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị cử tri và các vấn đề phục vụ phiên chất vấn tại kỳ họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, đăng ký xây dựng nghị quyết đối với các nội dung quy phạm pháp luật.

Theo đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và chất lượng theo quy định; gửi hồ sơ đến Thường trực HĐND TP chậm nhất ngày 17-11-2026 đối với dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và chậm nhất ngày 22-11-2026 đối với dự thảo nghị quyết cá biệt.

Cùng với đó chủ động rà soát, tham mưu Đảng ủy UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trước khi hoàn thiện hồ sơ trình HĐND TP đối với các nội dung quan trọng đã được Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước đây nhưng nay có điều chỉnh về chủ trương, có phạm vi tác động rộng, nhu cầu sử dụng nguồn lực lớn hoặc ảnh hưởng đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP, bảo đảm phù hợp quy chế làm việc của Thành ủy.

Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng các ban HĐND TP phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình đăng ký, xây dựng dự thảo nghị quyết, tổ chức khảo sát và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

Đối với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến khác nhau, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Thường trực HĐND TP và lãnh đạo UBND TP phụ trách lĩnh vực để trao đổi, thống nhất hướng xử lý.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu - Ảnh: HĐND TP.HCM

Về danh mục nội dung trình kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP thống nhất chưa trình 4 nội dung tại kỳ họp thứ 8 theo đề xuất của UBND TP và các ban HĐND TP: Quy định chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ các loại hình nhà ở trên địa bàn TP; Quy định chính sách phát triển đô thị tại khu vực TOD; Quy định lộ trình chuyển đổi, chính sách phát triển giao thông xanh và quy định vùng phát thải thấp trên địa bàn TP; Quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ bị ảnh hưởng khi khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao trên địa bàn TP. Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 17-11-2026, do vậy Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện nội dung, chương trình kỳ họp bảo đảm phù hợp, chặt chẽ. Tiếp tục rà soát, giải quyết và trả lời đầy đủ đối với 136 nội dung kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba thuộc thẩm quyền; bảo đảm chất lượng trả lời, tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP theo quy định.