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HĐND TP.HCM khảo sát chính sách miễn vé xe buýt sau 4 tháng triển khai

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Ngày 5-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM tổ chức khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND về hỗ trợ 100% giá vé xe buýt, đồng thời khảo sát kết nối với tuyến metro số 1.

HĐND TP.HCM khảo sát chính sách miễn vé xe buýt sau 4 tháng triển khai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, chủ trì cuộc khảo sát thực hiện Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND về hỗ trợ 100% giá vé xe buýt, đồng thời khảo sát kết nối với tuyến metro số 1 - Ảnh: HĐND TP.HCM

Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, chủ trì cuộc khảo sát. Nội dung của buổi khảo sát là Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND được HĐND TP.HCM thông qua vào ngày 19-6, áp dụng từ 1-7 đến hết 31-12-2026.

Chính sách hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách thuộc phạm vi áp dụng trên 134 tuyến, gồm 109 tuyến được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động và 25 tuyến nội tỉnh không được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Theo đó, đoàn đã đến khảo sát thực tế tuyến xe buýt số 166 (Đại học Quốc gia - Suối Tiên) và tuyến metro số 1 trên đoạn từ ga Nhà hát thành phố đến ga Đại học Quốc gia. 

Tại ga Đại học Quốc gia, nơi tuyến buýt 166 kết nối với metro, đoàn ghi nhận điều kiện tiếp cận điểm dừng, nhà ga và mức độ thuận tiện khi hành khách chuyển phương tiện. Chất lượng phục vụ trên xe và thao tác xác thực lượt đi theo chính sách miễn vé cũng được xem xét ngay trên tuyến.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, từ tháng 7 đến hết tháng 10-2026, các tuyến thuộc diện hỗ trợ phục vụ đã phục vụ 43.338.489 lượt hành khách. Riêng tháng 10 có hơn 13 triệu lượt, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ xuất bến đúng giờ đạt 97,2%, cao hơn chỉ tiêu 95%.

Tỉ lệ lượt đi được xác thực qua hệ thống vé điện tử tăng từ 55,12% trong tháng 7 lên 85,62% trong tháng 10. Những trường hợp còn gặp khó khăn khi xác thực chủ yếu là người cao tuổi, người chưa quen thao tác trên thiết bị điện tử và khách vãng lai.

Tuy vậy trong 4 tháng, hệ thống tiếp nhận 292 phản ánh về tình trạng xe bỏ trạm. TP.HCM cũng hiện chưa có kết quả khảo sát chính thức về mức độ hài lòng của hành khách. Hệ thống cũng chưa tách được số liệu của một bộ phận học sinh, sinh viên sử dụng mã QR trên căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID, khiến việc thống kê theo nhóm hành khách chưa đầy đủ.

Từ đó đoàn khảo sát cho rằng việc theo dõi chất lượng phục vụ cần đi sát từng khâu người dân trực tiếp trải nghiệm, từ thời gian chờ vào giờ cao điểm đến việc xe dừng đón, trả khách đúng nơi quy định. Đồng thời đánh giá trong số lượt đi tăng thêm, bao nhiêu lượt đến từ người chuyển từ phương tiện cá nhân sang xe buýt. 

Hiện TP.HCM đã phân bổ 630 tỉ đồng để thực hiện chính sách trong 6 tháng cuối năm 2026. Kinh phí theo dự toán và phương án giá được duyệt cho 134 tuyến là 492,136 tỉ đồng. Từ tháng 7 đến hết tháng 9, kinh phí hỗ trợ được thanh toán theo chuyến xe đã nghiệm thu. 

Từ tháng 10, căn cứ thanh toán chuyển sang số lượt hành khách được ghi nhận, xác thực và nghiệm thu, trong giới hạn kinh phí được duyệt cho từng chuyến.

Đoàn khảo sát đề nghị Sở Xây dựng xác định số tiền đã thanh toán theo từng phương thức, làm rõ cách xử lý các lượt đi chưa xác thực và khả năng đối chiếu dữ liệu vé điện tử với dữ liệu định vị, camera và hệ thống quản lý vận tải.

Đoàn khảo sát cũng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM hoàn thiện báo cáo đánh giá trước khi Nghị quyết số 09 hết hiệu lực.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, cân nhắc đề xuất phương án từ năm 2027 phù hợp; xác định rõ đối tượng, phạm vi, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí, gắn với mục tiêu giảm chi phí đi lại cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ của mạng lưới giao thông công cộng.

HĐND TP.HCM khảo sát chính sách miễn vé xe buýt sau 4 tháng triển khai - Ảnh 3.Đi metro, xe buýt ở TP.HCM, có thể mua vé ngay trên VNeID

Người dân có thể tra cứu lộ trình, mua vé và sử dụng vé điện tử xe buýt, metro trên VNeID, hướng tới một vé chung cho nhiều phương tiện giao thông công cộng.

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KỲ PHONG
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    Chủ đề: metro số 1 miễn vé xe buýt HĐND TP.HCM Sở Xây dựng TP.HCM

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