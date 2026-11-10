TP.HCM tập trung cao cho tăng trưởng hai con số, quyết xử lý 4 điểm nghẽn lớn

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao đổi với các cử tri tại buổi tiếp xúc - Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Sáng 10-11, Tổ đại biểu số 17 HĐND TP.HCM khóa XI tiếp xúc cử tri các phường Bình Phú, Bình Tây, Bình Tiên, An Đông, Chợ Lớn, Chợ Quán theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ có các đại biểu: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM; Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm thành phố đang triển khai, đồng thời lắng nghe, giải đáp nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp, kịch bản

Ông Lê Quốc Phong cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026, trong đó yêu cầu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ rất lớn mà Trung ương giao, đồng thời cũng là kỳ vọng của người dân thành phố.

Nhiều công trình mới đang xây dựng, đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy tăng trưởng phục vụ dân sinh. Trong ảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong quá trình hoàn thiện - Ảnh: THUẬN VĂN

Dẫn số liệu tăng trưởng quý 3 đạt 9,86%, tính chung 9 tháng đạt 9,06%, để cả năm đạt mức tăng trưởng khoảng 10%, trong quý 4 TP phải phấn đấu đạt khoảng 13,2%, ông Lê Quốc Phong nhìn nhận: "Đây là một con số hết sức là thách thức trong sự phát triển và cái công việc chung của thành phố".

Dù áp lực lớn, lãnh đạo Thành ủy, UBND và HĐND TP vẫn quyết tâm tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp, kịch bản đã xây dựng.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng vẫn là nhiệm vụ thành phố phải tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm.

Cùng với tăng trưởng, một nhiệm vụ cấp thiết khác là cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội trao cho TP.HCM thông qua các luật và nghị quyết.

Theo thống kê ông Lê Quốc Phong thông tin, TP dự kiến ban hành khoảng 240 văn bản thuộc thẩm quyền HĐND và UBND để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách này.

"Chúng ta đã có cơ chế, có được cái điều kiện thuận lợi, thì bây giờ là giai đoạn phải hành động, phải thực hiện trách nhiệm của mình", Phó bí thư thường trực Thành ủy nói.

Đồng thời cho biết TP đặt mục tiêu đến quý 1-2027 hoàn thành việc ban hành các nội dung thuộc thẩm quyền. Yêu cầu đặt ra là phải biến các cơ chế đặc thù thành môi trường đầu tư hấp dẫn, tạo điều kiện để TP phát triển nhanh hơn.

Quy hoạch 100 năm và 4 điểm nghẽn phải giải quyết

Một nội dung quan trọng khác được Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đề cập là quy hoạch chung TP với tầm nhìn 100 năm.

Đây là quy hoạch được xây dựng trên không gian phát triển mới của TP.HCM sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bản quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm xác định TP.HCM hướng tới đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại. Trong ảnh khu vực trung tâm TP.HCM nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÂU TUẤN

Quy hoạch sẽ xác định các trục tăng trưởng, vùng động lực, khu vực thu hút đầu tư và những lĩnh vực phát triển trọng tâm. Các vấn đề như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, khoa học, công nghệ đều được đặt trong định hướng phát triển dài hạn.

Dự kiến trong tháng 11, sau khi được phê duyệt, TP sẽ công bố quy hoạch để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tham gia đóng góp và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Đặc biệt, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh TP.HCM đang tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ lớn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gồm môi trường, kẹt xe, ngập nước và an toàn không ma túy.

Đây đều là những vấn đề khó, tồn tại kéo dài và tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là triển khai giải pháp mà phải tạo được chuyển biến tích cực trên thực tế.

Không để phát triển kinh tế đánh đổi môi trường sống Từ những vấn đề chung của TP, Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong dành thời gian trao đổi về các kiến nghị cụ thể của cử tri. Với vấn đề rác thải, cử tri phản ánh những bất cập trong thu gom, phân loại, vận chuyển, hoạt động các trạm trung chuyển và xử lý rác. Phó bí thư thường trực Thành ủy cho biết sẽ chuyển các ý kiến đến UBND TP, thúc đẩy những đề án, chương trình mà các sở chuyên ngành đã chuẩn bị. Đồng thời, đề nghị các ngành chức năng khảo sát thực tế để có giải pháp trước mắt và lâu dài. "Tinh thần chung là chúng ta không để sự phát triển rồi nó không đồng bộ trong giải quyết vấn đề của phát sinh, để dẫn tới rằng là được cái sự phát triển này thì ta lại quên đi môi trường, hoặc chúng ta không đảm bảo được môi trường sống của người dân", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh. Đối với trật tự đô thị, những phản ánh về tình trạng đậu xe trên đường, đèn giao thông, cây xanh và ô nhiễm môi trường được ông Lê Quốc Phong đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương xử lý nếu thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền cần sớm báo cáo TP để các cơ quan chức năng kiểm tra, phối hợp giải quyết. Theo ông Lê Quốc Phong, điều quan trọng là phải duy trì những kết quả đã đạt được, không để tình trạng quản lý đô thị trở lại như trước, ảnh hưởng đến môi trường sống và hiệu quả quản lý. Về an sinh xã hội, kiến nghị mở rộng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi cũng được ghi nhận. Ông Lê Quốc Phong nhìn nhận các chính sách hiện nay vẫn chưa đáp ứng hết mong muốn, kỳ vọng của người dân. "Chúng tôi ghi nhận cái này và trong khả năng, thành phố sẽ tiếp tục tính thêm để làm sao có thể chăm lo tốt hơn tới đời sống người cao tuổi và các nhóm đặc thù", ông nói. Đối với hoạt động của các hội quần chúng tại xã, phường, ông Lê Quốc Phong đề nghị lãnh đạo địa phương sâu sát hơn, lắng nghe khó khăn để có sự hỗ trợ phù hợp. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là các hội hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Lê Quốc Phong khẳng định sẽ thực hiện trách nhiệm đại biểu HĐND bằng việc tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri, chuyển đến Thường trực HĐND TP và các cơ quan chức năng có hướng xử lý.