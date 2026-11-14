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Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Ngày 14-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong đó, tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 14-11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được.

Tại Quyết định số 2236/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đồng Nai.

Tại Quyết định số 2232/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Trường Sơn.

Tại Quyết định số 2233/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 13-11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hà Luân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Tại Quyết định số 2223/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2219/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Dương Văn Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2218/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2216/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Trước đó, sáng 12-11, tại kỳ họp thứ 7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 3.Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, được HĐND TP.HCM khóa XI bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.

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DANH TRỌNG
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