Giới thiệu Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong để bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: T.T.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa XI, nội dung bầu Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 nằm trong chương trình công tác nhân sự. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã được giới thiệu để HĐND TP.HCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội, trình độ chuyên môn tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Quốc Phong có quá trình học tập, công tác và gắn bó nhiều năm với TP.HCM trước khi được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM. Từ tháng 10-2025 ông Lê Quốc Phong là Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong tham gia công tác Đoàn từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Học tập và công tác tại Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông trải qua nhiều vị trí công tác ở Thành Đoàn TP.HCM, trở thành Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Sau đó làm Bí thư, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp từ năm 2020 và Bí thư tỉnh Đồng Tháp (mới) sau sáp nhập vào tháng 7-2025. Năm 2016, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, năm 2021 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Năm 2026, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá XIV.

Được HĐND TP.HCM khóa XI bầu, ông Lê Quốc Phong sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Được. Tại kỳ họp, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 -2031 đối với ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM. Với đa số phiếu tán thành, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Văn Được. Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968 tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (trước đây là xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Quá trình công tác của ông gắn liền với nhiều cương vị, chức vụ từ cơ sở đến lãnh đạo đứng đầu tỉnh Long An. Tháng 2-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để HĐND TP.HCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đó, ông được HĐND TP.HCM bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.