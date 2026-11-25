Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa (phường Nha Trang) sẽ được sắp xếp - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc ban hành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sáp nhập nhiều trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, theo phương án sẽ tiếp nhận nguyên trạng Trường phổ thông Hermann Gmeiner từ Làng SOS Việt Nam bàn giao về UBND tỉnh Khánh Hòa, và xây dựng phương án chuyển đổi loại hình đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trường phổ thông Hermann Gmeiner sáp nhập vào Trường THPT Hoàng Văn Thụ, hệ tiểu học và THCS chuyển về UBND cấp xã.

Sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phan Rang, Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cam Ranh thành Trường trung học Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh.

Trường trung cấp Kinh tế Khánh Hòa sáp nhập thành Phân hiệu Đại học Kinh tế.

Sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hòa, Trung cấp nghề Ninh Hòa thành Trung cấp kỹ thuật Vân Phong.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện chủ trương chuyển giao Trường trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an (Công an tỉnh Khánh Hòa quản lý).

Sáp nhập Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn và Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh thành Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa chuyển đổi thành Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Khánh Hòa.

Trường cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa sáp nhập với Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với Trường đại học Khánh Hòa, UBND tỉnh cho hay sẽ thực hiện theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và phương án sắp xếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sáp nhập nhiều trung tâm ở các sở

Trụ sở Trường đại học Khánh Hòa (phường Nha Trang) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo phương án, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ sẽ sáp nhập với Trung tâm Chuyển đổi số thành Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo Khánh Hòa.

Đối với Sở Tư pháp, Phòng Công chứng số 1 thực hiện thủ tục chuyển đổi hoặc giải thể; Phòng Công chứng số 2 chuyển đổi thành Văn phòng Công chứng.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong, bảo đảm theo quy định.

Riêng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt đề án giải thể.

Đối với Ban Quản lý dự án phát triển, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ đánh giá các đơn vị để xây dựng phương án sắp xếp theo quy định.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình kiện toàn Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường trực thuộc ban, đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Khánh Hòa sẽ được sắp xếp, kiện toàn cơ cấu theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo qua Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.