Một dự án tại Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 20-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này đã thống nhất chủ trương sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị, gồm: phường Vân Phong, phường Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa.

Trong đó thành lập phường Vân Phong trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 6 xã, phường gồm: Tu Bông, Đại Lãnh, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Đông Ninh Hòa và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 xã, phường: Bắc Ninh Hòa, Ninh Hòa.

Duy trì phường Ninh Hòa trên cơ sở diện tích tự nhiên, quy mô dân số còn lại của phường Ninh Hòa sau khi đã điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số để thành lập phường Vân Phong.

Duy trì xã Bắc Ninh Hòa mới (là xã miền núi theo quy định của Chính phủ) trên cơ sở diện tích, quy mô dân số còn lại của xã Bắc Ninh Hòa sau khi đã điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số để thành lập phường Vân Phong.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định, hoàn thiện đề án, trình Bộ Nội vụ thẩm định.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Khánh Hòa, trong tuần này tỉnh sẽ tiến hành lấy ý kiến người dân về việc thành lập phường Vân Phong trên cơ sở sắp xếp các xã Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, phường Đông Ninh Hòa và một phần xã Bắc Ninh Hòa, phường Ninh Hòa.

Trước đó tại phiên họp ngày 13-11, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong trên cơ sở sắp xếp các xã, phường liên quan để thành lập phường Vân Phong (theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại tờ trình ngày 10-11-2026).