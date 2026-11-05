Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Khánh Hòa sáp nhập, hợp nhất nhiều trường trung cấp và trung tâm giáo dục thường xuyên

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Tỉnh Khánh Hòa sáp nhập một số trường trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa sắp xếp các trường trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên - Ảnh 1.

Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: H.T.

Ngày 5-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ thực hiện sắp xếp các trường trung cấp và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Vân Phong trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hòa.

Thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh và Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn.

Tổ chức lại Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phan Rang và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cam Ranh vào Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với các trường trung cấp và trung tâm giáo dục thường xuyên do ảnh hưởng sắp xếp.

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Lương - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa trước sắp xếp giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Vân Phong.

Điều động, bổ nhiệm ông Kiều Xuân Khiêm - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh trước sắp xếp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh.

Ngoài ra, sở cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm các phó hiệu trưởng của các trường trung cấp, trường THPT trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thành việc bàn giao, bảo đảm việc học tập và quyền lợi của người học trong suốt quá trình sắp xếp, tổ chức tuyển sinh phù hợp với năng lực đào tạo, nhu cầu người học và thị trường lao động.

Khánh Hòa sắp xếp các trường trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên - Ảnh 3.Điều động, thuyên chuyển giáo viên ở Khánh Hòa được thực hiện ra sao?

Việc điều động giáo viên tại các trường công lập ở Khánh Hòa được thực hiện trên tinh thần rà soát tình hình thừa, thiếu giáo viên của từng cơ sở giáo dục, phù hợp với vị trí việc làm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sáp nhập trường học giáo dục Trường trung cấp trung tâm giáo dục thường xuyên ​​Khánh Hòa

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất