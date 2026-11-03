Chuyển Trường trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an

Từ 2026, Trường trung cấp nghề Vạn Ninh sẽ do Bộ Công an quản lý - Ảnh: AB

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường trung cấp nghề Vạn Ninh từ UBND tỉnh Khánh Hòa về Bộ Công an quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện bàn giao nguyên trạng Trường trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an quản lý.

Đồng thời, được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của Trường trung cấp nghề Vạn Ninh để quản lý theo quy định.

Bộ Công an tiếp nhận nguyên trạng Trường trung cấp nghề Vạn Ninh; phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của trường để tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo Trường trung cấp nghề Vạn Ninh sau khi tiếp nhận tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Tổ chức hoạt động của Trường trung cấp nghề Vạn Ninh sau khi tiếp nhận bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của trường hiện nay.

Trường trung cấp nghề Vạn Ninh được UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập ngày 5-10-2009.

Nhà trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an tiếp nhận 3 trường cao đẳng nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Ba trường cao đẳng nghề tại Hà Nội, Quảng Ngãi và TP.HCM được chuyển về Bộ Công an quản lý, hướng đến đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù.



