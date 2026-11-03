Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Chuyển Trường trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Chính phủ vừa quyết định chuyển Trường trung cấp nghề Vạn Ninh từ UBND tỉnh Khánh Hòa về Bộ Công an quản lý.

Chuyển trường Trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an - Ảnh 1.

Từ 2026, Trường trung cấp nghề Vạn Ninh sẽ do Bộ Công an quản lý - Ảnh: AB

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường trung cấp nghề Vạn Ninh từ UBND tỉnh Khánh Hòa về Bộ Công an quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện bàn giao nguyên trạng Trường trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an quản lý.

Đồng thời, được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của Trường trung cấp nghề Vạn Ninh để quản lý theo quy định.

Bộ Công an tiếp nhận nguyên trạng Trường trung cấp nghề Vạn Ninh; phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của trường để tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo Trường trung cấp nghề Vạn Ninh sau khi tiếp nhận tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Tổ chức hoạt động của Trường trung cấp nghề Vạn Ninh sau khi tiếp nhận bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của trường hiện nay.

Trường trung cấp nghề Vạn Ninh được UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập ngày 5-10-2009. 

Nhà trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chuyển trường Trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an - Ảnh 2.Bộ Công an tiếp nhận 3 trường cao đẳng nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ba trường cao đẳng nghề tại Hà Nội, Quảng Ngãi và TP.HCM được chuyển về Bộ Công an quản lý, hướng đến đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN HOÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vạn Ninh Khánh Hòa trường trung cấp nghề bộ công an,

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất