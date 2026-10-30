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Sáp nhập 5 trường Công an nhân dân vào 2 học viện An ninh và Cảnh sát

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Ngày 29-10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký các quyết định về việc sáp nhập, thành lập phân hiệu mới tại TP.HCM của các trường thuộc khối Công an nhân dân.

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Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Theo quyết định số 3135 do Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ký ban hành, Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân trực thuộc Bộ Công an.

Tại quyết định số 3136, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ký quyết định thành lập phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường đại học Cảnh sát nhân dân.

Phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Cảnh sát nhân dân, không có tư cách pháp nhân, thực hiện một phần chức năng quản lý, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của học viện.

Với Học viện An ninh nhân dân, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng đã ký hai quyết định số 3132 và 3133.

Theo đó, Trường cao đẳng An ninh nhân dân I sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an. Thành lập phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường đại học An ninh nhân dân.

Cả bốn quyết định trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2026.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định sáp nhập. Cần bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người học, các bên có liên quan.

Trước đó ngày 18-9, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân.

Cụ thể, 6 học viện được giữ nguyên là Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Trường đại học Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Khối trường Công an nhân dân mỗi năm tuyển hơn 2.000 học viên đại học chính quy. Năm 2026, điểm chuẩn các trường Công an nhân dân dao động từ 17,14 - 24,42, theo phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá của Bộ Công an.

- Ảnh 2.Công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2026

Tính đến ngày 21-6, đã có 6/8 học viện, trường Công an nhân dân công bố kết quả phương thức xét tuyển thẳng, lộ diện những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường năm 2026.


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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: sáp nhập trường công an Bộ Công an Học viện Cảnh sát nhân dân Học viện An ninh nhân dân

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

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