Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sáng 27-11, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo giáo dục 2026 với chủ đề Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Rút ngắn khoảng cách giữa pháp luật và lớp học

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu thể chế hóa nghị quyết 71, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ 1-1-2026.

Các văn bản quy định chi tiết cũng đã và đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sau gần một năm triển khai đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm chủ động, sáng tạo.

Bên cạnh đó, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo, tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn. Đồng thời những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào.

"Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của hội thảo", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Quang cảnh buổi hội thảo - Ảnh: GIA HÂN

Bảo đảm công bằng trong giáo dục

Để làm rõ những vấn đề trên, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung thảo luận vào 5 vấn đề trọng tâm.

Trong đó, là các vấn đề về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục và cơ chế tài chính, đầu tư và hiệu quả đầu tư.

Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và nghị quyết 248/2025 của Quốc hội.

Làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động, đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn.

Đồng thời làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên.

Đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Về gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực và xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, bà đề nghị làm rõ việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng trong phát biểu tham luận nhấn mạnh thể chế phải kịp thời, đồng bộ và khả thi, tổ chức thực hiện phải quyết liệt, hiệu quả, giám sát phải gắn với trách nhiệm và kết quả đến cùng. Theo ông, đây là điều kiện quan trọng để giáo dục và đào tạo thực sự trở thành động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Ông đề nghị một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó bảo đảm chính sách miễn, hỗ trợ học phí được thực hiện đúng đối tượng, đúng thời điểm, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo từng trường, từng môn học. Phát huy quyền tự chủ của cơ sở giáo dục gắn với trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm...