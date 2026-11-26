Trẻ mầm non TP.HCM trong tiết học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài - Ảnh: X.S.

Nghị định 411/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, quy định việc quản lý và sử dụng nhân sự nước ngoài tại các cơ sở giáo dục và trung tâm liên kết.

Không thể chỉ dựa vào quốc tịch tuyển giáo viên nước ngoài

Thực tế việc tuyển dụng giáo viên nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục vẫn đặt nặng quốc tịch hoặc khả năng giao tiếp tự nhiên, trong khi chưa chú trọng đúng mức đến năng lực sư phạm và chuyên môn.

Nghị định 411 quy định giáo viên phổ thông nước ngoài phải có bằng đại học đúng chuyên ngành và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, hoặc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy; trường hợp có học hàm, học vị tiến sĩ trở lên cũng đáp ứng yêu cầu.

Riêng giáo viên ngoại ngữ và người làm công tác quản lý giáo dục phải có năng lực ngoại ngữ từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Giáo viên nước ngoài dạy mầm non phải thực tập ít nhất 90 tiết tại Việt Nam

Một số cơ sở mầm non tư thục và trung tâm ngoại ngữ liên kết gặp khó khăn khi giáo viên nước ngoài dù có phát âm chuẩn nhưng còn lúng túng trước phản ứng tâm lý, thói quen sinh hoạt và những rào cản giao tiếp cơ bản của trẻ em Việt Nam.

Vì vậy Nghị định 411 quy định giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ ở bậc mầm non phải hoàn thành ít nhất 90 tiết thực tập tại một cơ sở giáo dục mầm non ở Việt Nam. Giáo viên phải có xác nhận của cơ sở tiếp nhận thực tập.

Khoảng thời gian này được xem là bước chuẩn bị cần thiết để giáo viên nước ngoài làm quen với nhịp sinh hoạt bán trú, cách tương tác với trẻ thông qua ngôn ngữ cơ thể và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi từ 3-5.

Ngoài ra, nghị định ưu tiên tuyển dụng nhân sự nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Việt, từ bậc 2/6 trở lên, và am hiểu phong tục, tập quán Việt Nam. Quy định này không có nghĩa giáo viên phải dùng tiếng Việt để giảng bài, mà hướng đến khả năng phối hợp hiệu quả hơn với giáo viên, trợ giảng trong nước.

Việc hiểu tiếng Việt và văn hóa bản địa cũng giúp giáo viên nước ngoài nắm bắt nhanh hơn những tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe, tâm lý của trẻ, đồng thời thuận lợi trong trao đổi, tạo sự gắn kết với phụ huynh.

Tóm tắt chuẩn giáo viên nước ngoài theo Nghị định 411 Bậc THPT: Yêu cầu bằng đại học đúng chuyên ngành và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (hoặc 2 năm kinh nghiệm). Riêng dạy ngoại ngữ (người bản ngữ) cần bằng đại học và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Yêu cầu ngoại ngữ chung từ bậc 4/6 (B2). Bậc mầm non: Yêu cầu bằng cao đẳng chuyên ngành và 2 năm kinh nghiệm. Riêng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ cần thêm chứng chỉ giảng dạy được công nhận và tối thiểu 90 tiết thực tập tại cơ sở giáo dục mầm non ở Việt Nam. Điều kiện chung và ưu tiên: Tuân thủ pháp luật lao động, không bị cấm hành nghề; ưu tiên người sử dụng thành thạo tiếng Việt (từ bậc 2/6 trở lên) và am hiểu văn hóa Việt Nam.