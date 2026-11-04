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Sau vụ giáo viên nước ngoài tác động học sinh, Cần Thơ yêu cầu kiểm tra việc liên kết dạy ngoại ngữ

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Liên quan vụ 4 học sinh bị giáo viên nước ngoài tác động tại Trường Việt - Hoa, lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu tăng cường giám sát, không khoán trắng việc quản lý lớp học cho đơn vị liên kết.

Sau vụ giáo viên nước ngoài tác động học sinh, Cần Thơ yêu cầu kiểm tra việc liên kết dạy ngoại ngữ - Ảnh 2.

Giáo viên người nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh tại Trường Việt - Hoa - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 4-11, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên đã chỉ đạo các sở, ngành chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo đó, liên quan đến việc giáo viên người nước ngoài có hành vi bạo lực tại Trường TH, THCS và THPT Việt - Hoa (gọi tắt là Trường Việt - Hoa), Chủ tịch UBND thành phố giao giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trường phối hợp với gia đình học sinh nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm lý các em.

Qua đó, kịp thời tư vấn, hỗ trợ và có biện pháp tuyên truyền, không để vụ việc ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh trong trường.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Nội vụ và UBND xã, phường tổ chức rà soát, kiểm tra hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Nội dung kiểm tra tập trung vào: tư cách pháp lý, điều kiện hoạt động giáo dục của đơn vị liên kết; hợp đồng liên kết; hồ sơ, trình độ chuyên môn của giáo viên nước ngoài; giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động còn hiệu lực theo quy định…

Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Song song đó, sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát trực tiếp đối với các hoạt động giáo dục được tổ chức tại nhà trường, nhất là các tiết học có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy; không khoán trắng việc quản lý lớp học cho đơn vị liên kết hoặc giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Cái Răng và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin vụ việc tại Trường Việt - Hoa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục, đơn vị liên kết trên địa bàn; phối hợp với ngành giáo dục trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc bảo đảm an ninh, an toàn trong cơ sở giáo dục.

Theo báo cáo của Trường Việt - Hoa, từ 15h48 - 16h ngày 22-9, trong giờ tiếng Anh lớp 2A2, ông P. (thuộc một trung tâm ngoại ngữ, đơn vị liên kết tổ chức chương trình tiếng Anh tại trường) bất ngờ túm cổ, nhấc một học sinh ra ngoài và vung tay trúng 2 học sinh khác.

Cũng theo báo cáo của nhà trường, có 4 học sinh bị giáo viên trên tác động. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến trợ giảng người Việt không kịp phản ứng.

Sau khi phát hiện vụ việc, giáo viên chủ nhiệm báo cáo hiệu trưởng. Nhà trường trích xuất camera kiểm tra và mời phụ huynh các học sinh liên quan đến làm việc. Trung tâm ngoại ngữ đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông P. từ ngày 23-9.

Sau vụ giáo viên nước ngoài tác động học sinh, Cần Thơ yêu cầu kiểm tra việc liên kết giảng dạy ngoại ngữ - Ảnh 2.Thực hư thầy giáo nước ngoài ở quận 3 bị cho nghỉ dạy vì 'bênh học sinh'

TTO - Mạng xã hội đang xôn xao vụ việc một giáo viên nước ngoài xô xát với bảo vệ Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP.HCM ngay tại cổng trường vì bênh học sinh. Sau đó, giáo viên này bị nhà trường cho nghỉ dạy.

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CA LINH
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    Chủ đề: giáo viên nước ngoài Cần Thơ tiếng Anh

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