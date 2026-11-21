Sinh viên Trường cao đẳng Cơ điện và Nông Lâm Phú Thọ học thực hành - Ảnh: NTCC

Ngày 20-11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định về việc sáp nhập nguyên trạng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh vào Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, hiệu lực từ 1-12.

Bộ yêu cầu quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Ngày 19-11, bộ ban hành các quyết định về việc sáp nhập nguyên trạng Trường cao đẳng Cơ điện và Nông Lâm Phú Thọ vào Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp.

Sáp nhập Trường cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung vào Trường cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và đổi tên Trường cao đẳng Lương thực - Thực phẩm sau sáp nhập thành Trường cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung.

Thành lập Phân hiệu Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tại tỉnh Nghệ An trên cơ sở Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV.

Trước đó tính đến ngày 31-10, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước đã sắp xếp còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Con số này đã giảm 110 cơ sở, tương đương 31,97% so với ngày 1-7-2025, đạt mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sau khi hoàn thành toàn bộ phương án, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 47,7% so với tháng 7-2025.

Tại cuộc họp ngày 30-10, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh việc thẩm định, ban hành các quyết định sáp nhập, giải thể trường nghề, hoàn thành trước ngày 20-11.

Danh sách các trường được công bố sắp xếp sáp nhập trong tháng 11 như sau:

Ảnh: NGUYÊN BẢO