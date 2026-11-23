Quang cảnh buổi thông tin về hội thảo - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 23-11, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về hội thảo giáo dục năm 2026 với chủ đề: “Cơ chế, chính sách và nguồn lực cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo

Hội thảo được tổ chức vào ngày 27-11, tại Nhà Quốc hội. Lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ sẽ tham dự, phát biểu tại đây.

Tham dự hội thảo dự kiến có khoảng 150 đại biểu là đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, đại diện doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nêu rõ hội thảo tập trung đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện.

Từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

4 nội dung quan trọng của hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận, trao đổi về 4 nội dung quan trọng.

Trong đó nội dung thứ 1 tập trung vào quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò chiến lược của giáo dục và đào tạo.

Đồng thời làm rõ những yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đánh giá thực trạng triển khai thể chế, chính sách và nguồn lực để đưa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Nhóm nội dung 2 về giáo dục phổ thông sẽ tập trung thảo luận, trao đổi về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa cùng các điều kiện bảo đảm chất lượng (phát triển đội ngũ giáo viên, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa học đường).

Cùng với đó là đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh, đề xuất giải pháp thực hiện các định hướng trọng điểm như từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền.

Nhóm nội dung 3 về giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể là yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng chuyển dịch từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang phát triển nhân lực bám sát nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế.

Phát huy cơ chế đặc thù, nhân rộng mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực thiết yếu như ngành y tế và văn hóa nghệ thuật.

Nhóm nội dung 4 liên quan giáo dục đại học. Cụ thể tập trung thảo luận, trao đổi về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đại học đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược (như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân).

Cùng với các chính sách đối với đại học ngoài công lập, phát huy vai trò của doanh nghiệp và thúc đẩy tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình.