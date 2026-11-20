PGS.TS Dương Anh Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM trao cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho ban giám hiệu Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Sáng 20-11, Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 30 năm thành lập trường.

Tinh thần dám nghĩ khác, dám làm khác vì sự phát triển của học sinh

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM - phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM thông tin từ hơn bốn năm trước, Trường phổ thông Năng khiếu đã chủ động triển khai các lớp chuyên, chương trình liên ngành gắn với giáo viên và nhà khoa học của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đó không chỉ là một cách tổ chức dạy học mới, mà còn thể hiện tinh thần dám nghĩ khác, dám làm khác vì sự phát triển của học sinh.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đề nghị Trường phổ thông Năng khiếu tiếp tục đổi mới cách tổ chức dạy và học, để học sinh có thêm thời gian cho nghiên cứu khoa học, hoạt động trải nghiệm, phát triển kỹ năng, cho cả những thử nghiệm chưa thành công và những khám phá ngoài sách vở.

"Tôi biết đổi mới không dễ. Người đi trước thường phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Nhưng tôi tin Trường phổ thông Năng khiếu có đội ngũ, có truyền thống và có đủ bản lĩnh để tiếp tục tiên phong.

30 năm qua, trường đã chứng minh mình có thể đào tạo những học sinh xuất sắc.

30 năm tới, tôi mong trường trở thành một hình mẫu về cách phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội trưởng thành theo cách tốt nhất của riêng mình" - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM kỳ vọng.

Trường phổ thông trong lòng đại học

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM tặng bằng khen cho Trường phổ thông Năng khiếu - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo TS Bùi Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu, bắt nguồn từ hệ phổ thông trung học chuyên toán - tin thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, Trường phổ thông Năng khiếu chính thức được thành lập năm 1996, trở thành một mô hình giáo dục đặc biệt trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM.

"Đó là hành trình được khởi đầu từ tâm huyết và tầm nhìn của những nhà giáo, nhà khoa học tiên phong, với niềm tin rằng những học sinh có năng lực vượt trội cần được phát hiện, bồi dưỡng trong một môi trường giáo dục phù hợp để phát huy tốt nhất tiềm năng của mình.

Qua ba thập niên, nhà trường đã từng bước trưởng thành, ghi dấu ấn bằng những thành tích xuất sắc tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế, cùng sự trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh đang học tập, nghiên cứu, làm việc và đóng góp cho xã hội trên nhiều lĩnh vực" - Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu cho biết.

TS Bùi Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu, phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Nhà trường cung cấp

"30 năm qua, các thế hệ đi trước đã trao lại cho chúng tôi một di sản quý giá. Đó không chỉ là uy tín, thành tích hay truyền thống, mà còn là một triết lý giáo dục đề cao tinh thần tự học, tư duy độc lập, sự sáng tạo và tôn trọng năng lực, cá tính của từng học sinh.

Trước những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Trường phổ thông Năng khiếu xác định sứ mệnh giáo dục tài năng không chỉ là bồi dưỡng những học sinh có khả năng đạt thành tích cao trong các kỳ thi, mà quan trọng hơn là phát triển những con người có năng lực học thuật chuyên sâu, tư duy sáng tạo, khả năng hợp tác và giải quyết những vấn đề mới; đồng thời có nhân cách, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng" - TS Bùi Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu, cho biết.

Học sinh Trường phổ thông Năng khiếu tại buổi lễ - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu về dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Trong đó có anh Lê Đình Lực, CEO Học viện tiếng Anh tư duy DOL English (bên phải) - Ảnh: nhà trường cung cấp



Giáo viên và học sinh Trường phổ thông Năng khiếu tại buổi lễ - Ảnh: nhà trường cung cấp

Chỉ riêng trong năm học 2025-2026, học sinh Trường phổ thông Năng khiếu đã đạt được những thành tích đáng tự hào: Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12 Toán 1: Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế năm 2026 (IMO 2026), Huy chương Vàng Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 (APMO). Lê Quang Trí, học sinh lớp 11 Lý: Huy chương Vàng Olympic Vật lý Baltic - Bắc Âu (NBPhO 2026). Lê Đình Vũ Nguyên, học sinh lớp 12 Toán 2: Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Âu (EUROAI 2026). Trần Hoàng Thiên Phúc (học sinh lớp 12 toán 2): Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đợt 1, năm 2026 Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026, học sinh Trường phổ thông Năng khiếu đạt 4 giải nhất, 22 giải nhì, 21 giải ba và 26 giải khuyến khích.