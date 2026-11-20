PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ tiền bối đã đặt nền móng gầy dựng ngôi trường suốt hơn 35 năm qua - Ảnh: N.T.

Chiều 20-11, Trường ĐH Hoa Sen (HSU) tổ chức lễ vinh danh HSU Awards 2026 với chủ đề "Dấu ấn người khai mở", kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đánh dấu cột mốc 35 năm hình thành, phát triển của trường.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM; bà Hà Thị Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM; ông Lê Thắng Lợi - Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam.

Dịp này, khoa thiết kế và nghệ thuật cùng 2 giảng viên của trường nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, 37 giảng viên được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều người trong số này đã gắn bó với nghề hơn 20 năm.

Trường cũng trao 10 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân giảng viên, nhân viên có sáng kiến và đóng góp nổi bật trong năm qua, cùng 80 suất học bổng tiếp sức sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, gửi lời tri ân các thế hệ tiền bối đã đặt nền móng xây dựng trường suốt hơn 35 năm qua.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM - trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho khoa thiết kế và nghệ thuật cùng 2 giảng viên của trường vì thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực - Ảnh: N.T.

Chia sẻ về giá trị cốt lõi trong giảng dạy, ông Nhựt cho biết điều khiến mình tự hào là sinh viên Hoa Sen có thể đứng lên nói: "Thưa thầy, em nghĩ khác" và nhận lại câu trả lời: "Mời em nói, thầy muốn nghe".

Theo ông, đó chính là "khí chất Hoa Sen": người học dám bày tỏ quan điểm, người thầy trân trọng tư duy độc lập của trò và cả hai sẵn sàng thay đổi góc nhìn trước những lý lẽ thuyết phục hơn.

"Một ngày nào đó, học trò cũ quay về kể chuyện làm nghề, chúng ta lại học được nhiều điều từ chính các em. Nhìn thấy học trò đi xa hơn mình, đó là hạnh phúc lớn của người làm thầy. Tôi mong giảng viên Hoa Sen sẽ được nghe học trò nói rằng: 'Ngày ấy, nhờ thầy cô tin em nên em mới dám thử'", ông Nhựt chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen cũng cảm ơn đội ngũ quản trị, vận hành và nhân viên các phòng ban đã góp phần tạo nên môi trường học tập cho sinh viên. Với những sinh viên nhận học bổng, ông nhắn nhủ các em trân trọng sự đồng hành của cha mẹ, thầy cô và sẵn sàng trao cơ hội cho người khác khi có điều kiện.

Giảng viên gắn bó lâu năm với nghề (nhiều người có thâm niên trên 20 năm) được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: N.T.

Trải qua 35 năm, Trường ĐH Hoa Sen kiên định với định hướng giáo dục khai phóng và tính ứng dụng. Năm 2015, trường trở thành đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định ACBSP của Hoa Kỳ. Sau đó, trường tiếp tục đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn châu Âu ASIIN.

Năm 2024, chương trình đào tạo thạc sĩ của trường được ghi nhận là chương trình đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế AUN-QA. Chương trình Anh văn giao tiếp quốc tế cũng duy trì chứng thực chất lượng NEAS trong 4 năm liên tiếp.