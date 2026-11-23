Các thí sinh tập trung chuẩn bị cho các lượt thi đấu tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi AIROC 2026 khu vực miền Nam, diễn ra tại Trường đại học Nông Lâm TP.HCM - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Kế thừa 19 năm phát triển từ giải đấu International Robothon, cuộc thi AIROC 2026 do Viện Nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam... phối hợp tổ chức.

2.000 học sinh đăng ký tham gia

Ông Nguyễn Viết Khiêm, Viện Nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện ban tổ chức, cho biết sau bốn tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 2.000 thí sinh trong cả nước đăng ký, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của giáo dục STEM trong thế hệ trẻ.

Theo ông Khiêm, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức, mà cần phải trang bị cho học sinh tư duy độc lập, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ.

Các đội thi tranh tài ở bốn bảng đấu theo độ tuổi: sơ cấp (6-9 tuổi), trung cấp (9-12 tuổi), cao cấp (11-15 tuổi) và ưu tú (15-18 tuổi).



Với chủ đề "Synapse City", cuộc thi hướng đến mô hình AI vật lý (Physical AI) cùng tinh thần "Code to Think → Code to Run", đòi hỏi các thí sinh phải lập trình robot Leanbot tự hành trong vòng 120 giây mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

Theo đó, trên sa bàn mô phỏng đô thị tương lai, robot Leanbot phải thực hiện chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, gồm: khoanh vùng khu vực (Containment), trung hòa khối ô nhiễm (Neutralization) và đưa mẫu nguy hại về phòng thí nghiệm ứng phó khủng hoảng (CRL) để phân tích (Analysis).

Robot Leanbot đưa các khối mẫu ô nhiễm về khu vực phòng thí nghiệm ứng phó khủng hoảng (CRL) để ghi điểm - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Ở cả hai lượt thi chính thức, các đội ở bốn bảng đấu đều tiếp nhận đề thi ngẫu nhiên, lập trình và chạy thử trong vòng 60 phút trước khi bước vào 120 giây thi đấu tự hành hoàn toàn.

Riêng ở hai bảng cao cấp và ưu tú (sử dụng tối đa hai robot IoT), màu sắc thật của khối ô nhiễm chỉ được công bố sau khi đã khóa mã lệnh, buộc robot Leanbot phải tự nhận diện bằng cảm biến trên sa bàn.

Trọng tài xác nhận kết quả cùng các đội thi ngay tại sa bàn mô phỏng đô thị thông minh "Synapse City" - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Hai thí sinh Lê Ngọc Minh Thư, học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn (TP.HCM) và Lê Phạm Bảo Hân, học sinh Trường liên cấp Vinschool Golden River (TP.HCM) hào hứng sau khi hoàn thành lượt thi đầu tiên với số điểm tối đa - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Học sinh, phụ huynh hào hứng

Em Nguyễn Hưng Thịnh, giải nhất hạng mục Cao cấp, học sinh Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), cho biết bản thân vẫn chưa hết bất ngờ vì ban đầu chỉ đi thi với tâm thế thoải mái, không kỳ vọng quá nhiều vào giải thưởng.

Nhờ biết trước ngôn ngữ lập trình C++ cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, Thịnh làm quen với robot Leanbot khá nhanh, nhưng sáng nay em đã gặp sự cố khi robot lúc đầu không hoạt động như ý.

May mắn đổi được sang robot thứ hai vận hành mượt mà ở lượt thi sau, nam sinh mới tự tin nắm chắc 70-80% cơ hội đạt giải cao.

"Đạt được giải thưởng này, em thấy bản thân càng quyết tâm hơn… Khi tới đây em cũng muốn quan sát cách làm của các bạn thí sinh khác, xem mọi người dùng cảm biến và xử lý đẩy khối khác nhau ra sao để có thể học hỏi thêm", Thịnh chia sẻ.

Em Nguyễn Hưng Thịnh, Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) rạng rỡ bên cúp vô địch cùng bố sau lễ trao giải - Ảnh: BÙI HƯƠNG LY

Dõi theo con trai trong suốt buổi thi đấu, phụ huynh em Hưng Thịnh cũng không giấu được niềm vui khi nỗ lực của con đã gặt hái quả ngọt.

Ông cho biết chính Thịnh đã tự tìm hiểu về lập trình khi thấy bạn bè xung quanh theo đuổi nên em cũng nảy sinh niềm yêu thích với công nghệ.

"Nhìn thấy những cố gắng học tập của con có kết quả tốt, tôi cảm thấy rất vui. Sân chơi này cũng là nền tảng để giúp cho con theo đuổi ngành tự động hóa sau này", ông bày tỏ.

Tranh tài robot cùng đại diện quốc tế Cụ thể, ở hạng mục Sơ cấp, giải nhất thuộc về thí sinh Phạm Gia Huy, đội E6 (Trường Tiểu học Ninh Kiều, phân hiệu Trần Quốc Toản); hạng mục Trung cấp gọi tên hai thí sinh La Nhật Nam và Nguyễn Minh Khang, đội L1 (Trường Tiểu học Bình Thủy, phân hiệu 2); giải nhất hạng mục Cao cấp thuộc về thí sinh Nguyễn Hưng Thịnh, đội U3 (Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa).

Những đội thi xuất sắc nhất tại khu vực miền Nam sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 29-11 tại tỉnh Phú Thọ, đối đầu với các đội tuyển mạnh đến từ 5 quốc gia (Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan).