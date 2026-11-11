Đại học Quốc gia TP.HCM hợp tác Hàn Quốc đào tạo và nghiên cứu robot, hướng đến ứng dụng sản xuất

Ký kết giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và KIRIA (Hàn Quốc) - Ảnh: KHẮC HIẾU

Chiều 11-11, Đại học Quốc gia TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Thúc đẩy Công nghiệp Robot Hàn Quốc (KIRIA), hướng đến nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ robot phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam.



Theo đó, hai bên sẽ nghiên cứu khả năng thành lập Trung tâm Công nghiệp Robot tiên tiến Việt Nam - Hàn Quốc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM. Trung tâm dự kiến kết nối các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ robot giữa hai nước.

Trong lĩnh vực ứng dụng, hai bên sẽ tìm hiểu nhu cầu tự động hóa tại các ngành sản xuất, logistics, nông nghiệp và thủy sản ở Việt Nam.

Các hoạt động dự kiến gồm khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, đánh giá nhu cầu sử dụng robot và thiết kế những dự án thí điểm, trình diễn công nghệ.

Qua đó, các nhóm nghiên cứu có thể xác định những công việc cụ thể mà robot có khả năng đảm nhận, cũng như điều kiện cần thiết để đưa công nghệ vào sản xuất.

Đại học Quốc gia TP.HCM và KIRIA sẽ kết nối doanh nghiệp robot Việt Nam và Hàn Quốc, tìm kiếm cơ hội thành lập liên doanh, hợp tác tích hợp hệ thống và thương mại hóa công nghệ.

Về đào tạo, hai bên dự kiến xây dựng các chương trình đào tạo, thực tập, học bổng kỹ thuật và phát triển nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực robot.



Sinh viên, giảng viên và nhà khoa học có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ tại buổi lễ ký kết - Ảnh: KHẮC HIẾU

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - cho biết nhà trường mong muốn tạo điều kiện để người học và các nhà nghiên cứu trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề từ thực tiễn.

"Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và nhà khoa học của tất cả lĩnh vực khoa học, công nghệ trực tiếp tham gia và nâng cao năng lực giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội", bà Mai chia sẻ.

Hai đơn vị cũng sẽ xem xét triển khai các chương trình nghiên cứu và phát triển chung, trao đổi kiến thức kỹ thuật, tổ chức hội thảo chuyên môn và tìm kiếm nguồn tài trợ quốc tế cho các dự án.

Thông qua vai trò tư vấn, kết nối của KIRIA, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến tiếp cận thêm các đối tác Hàn Quốc để nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong phát triển khu công nghiệp thông minh và liên kết công nghiệp giữa các vùng.

Ông Cho Yeong Hoon - Chủ tịch KIRIA - cho biết viện sẽ duy trì trao đổi thường xuyên với Đại học Quốc gia TP.HCM và triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất. Ông kỳ vọng thỏa thuận sẽ giúp hai bên mở rộng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp robot.

Viện Thúc đẩy Công nghiệp Robot Hàn Quốc có gì đặc biệt? Ông Cho Yeong Hoon - Chủ tịch KIRIA - Ảnh: KHẮC HIẾU Viện Thúc đẩy Công nghiệp Robot Hàn Quốc (KIRIA) được thành lập năm 2010, là tổ chức trực thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), chuyên hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp robot của nước này. KIRIA tham gia nghiên cứu chính sách, khảo sát thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thương mại hóa công nghệ robot. Viện cũng triển khai các chương trình đưa robot vào sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đào tạo nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế. Một trong những hoạt động của KIRIA là hỗ trợ thử nghiệm, trình diễn và ứng dụng robot trong môi trường thực tế, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả công nghệ trước khi triển khai rộng hơn. Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, KIRIA kết nối doanh nghiệp sản xuất robot, đơn vị nghiên cứu và các đối tác có nhu cầu ứng dụng công nghệ tại những quốc gia khác.