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NASA đưa robot hạt nhân tìm tài nguyên trên Mặt trăng, tuyển thêm phi hành gia

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

NASA đẩy mạnh chuẩn bị cho kế hoạch đưa con người trở lại Mặt trăng khi phát triển robot thám hiểm hạt nhân và tuyển thêm phi hành gia để xây dựng căn cứ lâu dài tại đây.

NASA đưa robot hạt nhân lên Mặt Trăng, ráo riết tìm lứa phi hành gia mới - Ảnh 1.

Nguyên mẫu đồ họa robot thám hiểm PROMISE được NASA công bố - Ảnh: NASA

Ngày 7-11, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo phát triển robot thám hiểm PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration). Robot dự kiến được đưa đến cực nam Mặt trăng để khảo sát địa hình, nghiên cứu lớp đất đá bên dưới bề mặt và tìm kiếm nguồn tài nguyên.

Robot hạt nhân mới khám phá Mặt trăng

PROMISE có sáu bánh xe, hoạt động bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị nhiều thiết bị tân tiến, trong đó có máy khoan lấy mẫu đất ở độ sâu khoảng 1m để tìm kiếm băng và các tài nguyên khác.

Robot cũng có thiết bị phân tích thành phần hóa học của đất đá, camera ghi hình và cảm biến đo nhiệt độ, mức độ bức xạ tại khu vực thám hiểm.

NASA đưa robot hạt nhân lên Mặt Trăng, ráo riết tìm lứa phi hành gia mới - Ảnh 2.

Ảnh đồ họa mẫu robot thám hiểm chạy bằng hạt nhân mới của NASA di chuyển trên bề mặt Mặt trăng - Ảnh: NASA

Những dữ liệu thu thập được sẽ giúp NASA đánh giá tiềm năng tài nguyên, lựa chọn địa điểm hạ cánh và chuẩn bị xây dựng các công trình phục vụ hoạt động lâu dài của con người trên Mặt trăng.

Robot sẽ do Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) thuộc NASA chế tạo và quản lý. Để phát triển PROMISE, các kỹ sư sẽ tận dụng linh kiện dự phòng và thiết bị thử nghiệm từng được sử dụng trong quá trình chế tạo hai robot thám hiểm sao Hỏa Curiosity và Perseverance.

Cách sử dụng lại những công nghệ đã được kiểm chứng giúp giảm chi phí và rút ngắn thời gian chế tạo, thử nghiệm robot.

NASA dự kiến phóng PROMISE vào cuối năm 2028 và thiết kế nhiệm vụ hoạt động trong 18 tháng. Cơ quan này đã trao hợp đồng cơ bản trị giá 94 triệu USD cho Công ty Blue Origin để đưa robot đến cực nam Mặt trăng. Blue Origin sẽ sử dụng tàu đổ bộ Mark 1 để vận chuyển và triển khai robot.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết việc phát triển PROMISE nằm trong kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt trăng. Theo đó, NASA sẽ đưa các thiết bị và cơ sở hạ tầng cần thiết lên Mặt trăng trước khi các phi hành gia quay trở lại.

NASA tuyển lứa phi hành gia tiếp theo

Bên cạnh đó, Hãng tin AP ngày 8-11 đưa tin NASA thông báo mở đợt tuyển chọn phi hành gia mới nhằm bổ sung nhân lực cho các chương trình thám hiểm Mặt trăng và những nhiệm vụ đưa con người vượt ra ngoài quỹ đạo thấp của Trái đất.

NASA đưa robot hạt nhân lên Mặt Trăng, ráo riết tìm lứa phi hành gia mới - Ảnh 4.

Các phi hành gia thuộc khóa tuyển chọn năm 2025 của NASA - Ảnh: AP

Thông tin được công bố tại triển lãm hàng không và công nghệ vũ trụ MAX POWER ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ).

Hiện NASA có 32 phi hành gia đang hoạt động. Trong đợt tuyển chọn gần nhất, cơ quan này nhận hơn 8.000 hồ sơ ứng tuyển và lựa chọn 10 người vào tháng 9-2025.

Ứng viên có thời hạn đến ngày 3-12 để nộp hồ sơ. NASA dự kiến công bố danh sách trúng tuyển vào cuối năm 2027, trước khi các ứng viên bắt đầu chương trình huấn luyện vào đầu năm 2028.

Để tham gia tuyển chọn, ứng viên phải có quốc tịch Mỹ, bằng đại học và kinh nghiệm làm việc chuyên môn.

Những người được lựa chọn sẽ trải qua hai năm huấn luyện bắt buộc với các yêu cầu cao về kiến thức, thể lực và kỹ năng cần thiết cho hoạt động trong môi trường không gian.

Tuy nhiên, hoàn thành chương trình huấn luyện không đồng nghĩa với việc được bay vào vũ trụ ngay lập tức. Theo AP, các ứng viên có thể phải chờ thêm nhiều năm trước khi được phân công thực hiện nhiệm vụ.

Đây là khóa phi hành gia thứ 25 của NASA kể từ khi cơ quan này tuyển chọn nhóm phi hành gia đầu tiên, Mercury Seven, gồm bảy người vào năm 1959.

Trong khuôn khổ chương trình Artemis, NASA dự kiến thực hiện sứ mệnh Artemis III vào năm 2027 để thử nghiệm kết nối tàu vũ trụ với tàu đổ bộ Mặt trăng.

Đến năm 2028, sứ mệnh Artemis IV sẽ đưa hai phi hành gia hạ cánh gần cực nam Mặt trăng. Về lâu dài, NASA muốn xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt trăng, tạo tiền đề cho các chuyến thám hiểm sao Hỏa.

NASA đưa robot hạt nhân lên Mặt Trăng, ráo riết tìm lứa phi hành gia mới - Ảnh 5.Sau 22 năm săn tìm những vụ nổ dữ dội nhất vũ trụ, kính NASA rơi trở lại Trái đất

Sau 22 năm nghiên cứu những vụ nổ dữ dội nhất vũ trụ, kính viễn vọng không gian Neil Gehrels Swift của NASA đã rơi trở lại khí quyển Trái đất ngày 4-11.

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THANH HIỆP
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    Chủ đề: phi hành gia NASA robot mặt trăng

    Dòng sự kiện: Khám phá Mặt trăng

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