NASA chuẩn bị thử nghiệm chưa từng có với 3 tên lửa trước ngày trở lại Mặt trăng

Sứ mệnh Artemis II phóng vào tháng 4 - Ảnh: NASA

Theo kế hoạch mới của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), sứ mệnh Artemis III sẽ kéo dài 14 ngày, với ba tàu vũ trụ được phóng bằng ba tên lửa khác nhau chỉ trong vài ngày.

Đây là phương án chưa từng được NASA thực hiện, nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa các phương tiện trước khi đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng, theo trang IFLScience ngày 27-10.

Ban đầu, Artemis III được thiết kế để thực hiện chuyến đổ bộ có người lái đầu tiên lên Mặt trăng sau hơn 50 năm.

Tuy nhiên, những chậm trễ trong quá trình phát triển Starship khiến NASA thay đổi mục tiêu sứ mệnh hồi tháng 2-2026.

Thay vì đổ bộ, các phi hành gia NASA là Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas và phi hành gia Luca Parmitano thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ thử nghiệm các hoạt động kết nối tàu trên quỹ đạo thấp của Trái đất.

Theo ông Jeremy Parsons - giám đốc chương trình Artemis của NASA, các thử nghiệm này nhằm giảm thiểu rủi ro trước khi đưa con người trở lại Mặt trăng.

Ba lần phóng, hai lần kết nối

Sứ mệnh Artemis III gồm ba lần phóng và hai lần kết nối trong không gian - Ảnh: NASA

Ngày đầu tiên, tàu đổ bộ Blue Moon Mark 2 của Blue Origin dự kiến được phóng bằng tên lửa New Glenn vào quỹ đạo tròn quanh Trái đất. Tàu có thể chờ tại đây tối đa 30 ngày, tạo khoảng thời gian linh hoạt cho các bước tiếp theo.

Tàu Orion chở phi hành gia sau đó sẽ được phóng bằng phiên bản cải tiến của Hệ thống Phóng Không gian (SLS). Orion sẽ di chuyển đến quỹ đạo tròn ở độ cao khoảng 555km để tiếp cận và kết nối với Blue Moon trong khoảng ngày thứ 3 đến ngày thứ 5.

Phi hành gia sẽ lên tàu đổ bộ để thử nghiệm hệ thống dẫn đường, định vị và liên lạc, những công nghệ thiết yếu cho các chuyến đổ bộ trong tương lai.

Đến ngày thứ 6, Starship của SpaceX dự kiến được phóng lên quỹ đạo ở độ cao khoảng 330km. Hai ngày sau, Orion sẽ kết nối với Starship trong khoảng hai giờ. Phi hành gia không lên tàu Starship trong lần thử nghiệm này.

Từ ngày thứ 9 đến ngày thứ 14, phi hành đoàn tiếp tục kiểm tra Orion và chuẩn bị cho các sứ mệnh tiếp theo.

Đích đến là Mặt trăng năm 2028

NASA dự kiến thực hiện các chuyến đổ bộ có người lái trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis IV và Artemis V vào năm 2028. Tàu Starship của SpaceX hoặc Blue Moon của Blue Origin sẽ được lựa chọn để đưa phi hành gia xuống bề mặt Mặt trăng.

Nếu Starship được chọn, tàu sẽ cần tiếp nhiên liệu từ một Starship khác trước khi kết nối với Orion trên quỹ đạo cao quanh Trái đất. Nếu Blue Moon được chọn, tàu đổ bộ sẽ kết nối trực tiếp với Orion gần Mặt trăng.

Tuy nhiên, tiến độ vẫn còn nhiều bất định. New Glenn chưa phóng trở lại kể từ sự cố tên lửa hồi tháng 5-2026, trong khi Starship mới đi vào quỹ đạo lần đầu trong một chuyến bay thử gần đây trước khi gặp sự cố phát nổ.

Thành công của Artemis III vì vậy có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng nhưng để kịp mốc năm 2028, cả hai nhà phát triển vẫn phải vượt qua nhiều cột mốc kỹ thuật quan trọng.