NASA tung dàn xe thám hiểm, mở đường chinh phục cực nam Mặt trăng

Mô phỏng xe tự hành VIPER của NASA hoạt động trên bề mặt Mặt trăng - Ảnh: NASA

Ngày 20-10 (giờ địa phương), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố video cập nhật tiến độ phát triển các mẫu xe tự hành và xe chở phi hành gia trên Mặt trăng.

Theo NASA, các phương tiện này sẽ giúp con người di chuyển, khảo sát địa hình, nghiên cứu khoa học và tìm kiếm tài nguyên trên Mặt trăng. Những dữ liệu thu thập được sẽ là cơ sở để NASA phát triển các phương tiện và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phi hành gia sinh sống, làm việc lâu dài trên thiên thể này.

Xe tự hành khám phá cực nam Mặt trăng

Xe tự hành VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại cực nam Mặt trăng vào năm 2027, tiến vào những miệng hố luôn chìm trong bóng tối để tìm kiếm nước và các tài nguyên có giá trị.

Sau khi được tàu đổ bộ Blue Moon Mark 1 đưa xuống bề mặt Mặt trăng, VIPER sẽ di chuyển hơn 30km, thu thập dữ liệu về nhiệt độ, điều kiện chiếu sáng và địa hình.

Thông tin này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ nước trên Mặt trăng hình thành từ đâu, phân bố ở những khu vực nào và liệu có thể tận dụng nguồn nước này để phục vụ các căn cứ trong tương lai hay không.

Hiện VIPER đã được chế tạo hoàn chỉnh và đang trải qua các thử nghiệm cuối cùng tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston. Sau đó, xe sẽ được chuyển đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại Florida để chuẩn bị phóng.

NASA đã chọn hai công ty Astrolab và Lunar Outpost phát triển phiên bản đầu tiên của xe địa hình chở phi hành gia trên Mặt trăng (LTV).

Cơ quan này cũng giao Blue Origin đưa các xe lên cực nam Mặt trăng trước năm 2028, trong khuôn khổ chương trình vận chuyển hàng hóa lên Mặt trăng (CLPS).

Trước khi phi hành gia đặt chân lên Mặt trăng, các xe sẽ được điều khiển từ Trái đất, di chuyển tối đa 6km mỗi ngày để lập bản đồ bề mặt. Các xe cũng sẽ thu thập dữ liệu về khả năng xác định vị trí, mức tiêu thụ năng lượng và hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ có thể xuống tới âm 203 độ C.

Trong các nhiệm vụ Artemis, phi hành gia sẽ trực tiếp lái xe để khám phá địa hình, thu thập mẫu vật. Mỗi xe có thể hỗ trợ tối đa ba chuyến đi bộ trên Mặt trăng trong một nhiệm vụ, chở tới 80kg mẫu vật và dụng cụ, đồng thời di chuyển tối đa 10km sau mỗi lần sạc pin.

Nhiều công ty phát triển xe đi trên Mặt trăng

Mô phỏng xe địa hình chở phi hành gia CLV-1 của Astrolab hoạt động trên bề mặt Mặt trăng - Ảnh: Astrolab

Astrolab đang phát triển xe địa hình CLV-1 dựa trên thiết kế FLEX. Mô hình xe đã được bàn giao cho Axiom Space để phi hành gia NASA đánh giá thiết kế, chỗ ngồi và màn hình điều khiển. Xe tự hành FLIP dự kiến được phóng cuối năm 2026 để thử nghiệm công nghệ cho CLV-1.

Trong khi đó, Lunar Outpost phát triển xe Pegasus. Năm 2025, xe tự hành MAPP của công ty đã hoạt động tại cực nam Mặt trăng, thử nghiệm hệ thống điều khiển nhiệt, camera định vị và phần mềm vận hành từ xa.

NASA cho biết Astrolab và Lunar Outpost đang triển khai đúng tiến độ, dự kiến hoàn tất các xe sẵn sàng cho chuyến bay vào cuối năm 2027. Những phương tiện này sẽ hỗ trợ các sứ mệnh Artemis và giúp NASA chuẩn bị cho việc đưa con người trở lại, sinh sống lâu dài trên Mặt trăng.