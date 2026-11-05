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Sau 22 năm săn tìm những vụ nổ dữ dội nhất vũ trụ, kính NASA rơi trở lại Trái đất

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Sau 22 năm nghiên cứu những vụ nổ dữ dội nhất vũ trụ, kính viễn vọng không gian Neil Gehrels Swift của NASA đã rơi trở lại khí quyển Trái đất ngày 4-11.

Kính viễn vọng NASA kết thúc sứ mệnh 22 năm, rơi trở lại Trái đất - Ảnh 1.

Kính viễn vọng không gian Neil Gehrels Swift chuẩn bị được phóng lên vũ trụ vào năm 2004 - Ảnh: NASA

Phần lớn tàu dự kiến cháy rụi nhưng một số mảnh vỡ có thể còn sót lại và rơi xuống mặt đất, theo trang phys.org.

Lực lượng Không gian Mỹ xác nhận kính viễn vọng Swift đã tái nhập khí quyển gần Indonesia sau khi quỹ đạo của nó suy giảm nhanh trong những năm gần đây do hoạt động Mặt trời gia tăng, khiến tầng khí quyển Trái đất giãn nở và lực cản tác động lên Swift mạnh hơn.

Theo Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), kính Swift nặng khoảng 1,4 tấn, phần lớn sẽ cháy khi đi qua khí quyển.

Tuy nhiên, một số bộ phận có mật độ cao như giá đỡ thiết bị bằng titan, các vòng kim loại, phụ kiện và cụm gương bằng niken có thể rơi xuống mặt đất.

Cơ quan này ước tính xác suất mảnh vỡ gây thương tích cho người dưới mặt đất là khoảng 1/2.100.

Kính Swift được phóng lên quỹ đạo ngày 20-11-2004, với thời gian hoạt động dự kiến chỉ hai năm.

Nhiệm vụ chính của kính viễn vọng là phát hiện và nghiên cứu các vụ nổ tia gamma - những đợt phát xạ năng lượng cực lớn liên quan đến các hiện tượng dữ dội như sao phát nổ hoặc sao neutron va chạm.

Nhờ khả năng nhanh chóng xoay hướng về nguồn phát hiện, kính Swift có thể ghi nhận chi tiết ánh sáng năng lượng cao ngay sau khi các vụ nổ xảy ra, hỗ trợ giới thiên văn giải mã nhiều bí ẩn về những sự kiện cực đoan trong vũ trụ.

Sau hơn hai thập kỷ, kính viễn vọng đã quan sát hàng nghìn vụ nổ, hoạt động lâu gấp 11 lần kế hoạch ban đầu.

NASA từng thuê công ty khởi nghiệp Katalyst Space Technologies thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, đưa tàu lên nâng quỹ đạo Swift.

Tuy nhiên, phương tiện robot ba cánh tay của công ty gặp sự cố sau khi phóng hồi tháng 7, buộc hai bên từ bỏ nỗ lực cứu hộ vào tháng 8. Swift tiếp tục thực hiện một đợt quan sát thiên văn cuối cùng trước khi NASA tắt thiết bị ngày 20-10.

Sự kết thúc của kính viễn vọng không gian Swift cũng khiến NASA chú ý hơn đến số phận kính viễn vọng không gian Hubble.

Được phóng năm 1990, kính Hubble đang dần mất độ cao quỹ đạo và có thể rơi trở lại Trái đất vào giữa thập niên 2030.

NASA đang tìm kiếm ý tưởng từ các công ty tư nhân để nâng quỹ đạo, nâng cấp hệ thống hoặc đưa kính viễn vọng này trở về khí quyển theo cách có kiểm soát trước năm 2032.

Kính viễn vọng NASA kết thúc sứ mệnh 22 năm, rơi trở lại Trái đất - Ảnh 3.Chỉ còn 15km, tàu robot vẫn không thể cứu kính thiên văn NASA

Tàu robot LINK đã tiến cách kính thiên văn Swift chỉ 12-15 km nhưng phải từ bỏ nhiệm vụ giải cứu vì không còn đủ nhiên liệu.

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ANH THƯ
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    Chủ đề: kính viễn vọng NASA kính Swift

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