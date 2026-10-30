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Kính viễn vọng lớn hơn Hubble chuẩn bị khám phá 27 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Lazuli, kính viễn vọng tư nhân đầu tiên trên thế giới, dự kiến phóng vào năm 2029, có thể mở ra bước tiến mới trong việc quan sát trực tiếp các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời.

Kính viễn vọng không gian tư nhân đầu tiên có thể quan sát trực tiếp 27 hành tinh ngoài hệ Mặt trời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa Beta Pic b, một trong những ứng viên trong 27 hành tinh được đề xuất - Ảnh: ESO/L.CALCADA

Các nhà khoa học vừa đề xuất 27 hành tinh khí khổng lồ ngoài Hệ Mặt trời làm mục tiêu khảo sát cho Lazuli. Những quan sát này có thể giúp hé lộ thành phần khí quyển và đặc điểm của các thế giới còn ít được khám phá.

Kính viễn vọng không gian tư nhân đầu tiên

Theo IFLScience ngày 29-10, Lazuli do tổ chức Schmidt Sciences phát triển và được giới thiệu là kính viễn vọng không gian tư nhân đầu tiên trên thế giới.

Thiết bị có gương chính lớn hơn kính viễn vọng không gian Hubble, khả năng quan sát bầu trời ở 23 dải màu từ ánh sáng khả kiến đến hồng ngoại, cùng máy quang phổ giúp phân tích thành phần hóa học của các thiên thể.

Một trong những thiết bị quan trọng nhất của Lazuli là hệ thống ExtraSolar Coronagraph (ESC). Công cụ này có nhiệm vụ che ánh sáng từ các ngôi sao ở xa, giúp kính viễn vọng thu nhận ánh sáng phản xạ từ những hành tinh quay quanh chúng.

Đây là thách thức lớn bởi độ sáng của hành tinh có thể thấp hơn ngôi sao chủ tới hàng tỉ lần. Việc quan sát trực tiếp chúng giống như cố nhìn thấy một con đom đóm khi đang đối diện luồng sáng đèn pha.

Trong nghiên cứu mới, hai nhà thiên văn Logan Pearce từ Đại học Michigan và Ewan Douglas tại Đại học Arizona (cùng ở Mỹ) đề xuất 27 hành tinh có đặc điểm phù hợp để Lazuli khảo sát.

Đây là những thiên thể chưa được nghiên cứu trực tiếp đầy đủ hoặc chưa đạt độ chính xác cần thiết.

Tuy nhiên, danh sách này mới chỉ là đề xuất khoa học, không đồng nghĩa Lazuli chắc chắn sẽ quan sát toàn bộ 27 hành tinh. Thiết bị được thiết kế để nghiên cứu các hành tinh khí khổng lồ tương đối lạnh, tương tự những hành tinh trong Hệ Mặt trời.

Mở rộng hiểu biết về các hành tinh xa xôi

Hiện nay, phần lớn nghiên cứu chi tiết về khí quyển hành tinh ngoài Hệ Mặt trời tập trung vào các "sao Mộc nóng" - những hành tinh khí khổng lồ nằm rất gần sao chủ.

Trong khi đó, các hành tinh lạnh hơn, có đặc điểm gần với sao Mộc và sao Thổ, vẫn còn ít được khảo sát trực tiếp.

Khả năng quan sát của Lazuli có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu thành phần và đặc điểm khí quyển của nhóm hành tinh này.

Lazuli cũng sẽ phối hợp với ba hệ thống quan sát khác do Schmidt Sciences phát triển, gồm hai mạng lưới kính thiên văn quang học đặt trên mặt đất là Argus và LFAST, cùng đài quan sát vô tuyến Deep Synoptic Array (DSA).

Các hệ thống có thể hoạt động độc lập hoặc chia sẻ dữ liệu để hỗ trợ nghiên cứu.

Những kết quả thu được từ Lazuli còn có thể tạo nền tảng cho các dự án tương lai nhằm chụp ảnh trực tiếp những hành tinh ngoài Hệ Mặt trời có kích thước tương đương Trái đất.

Nghiên cứu đăng trên kho lưu trữ khoa học arXiv.

Kính viễn vọng không gian tư nhân đầu tiên có thể quan sát trực tiếp 27 hành tinh ngoài hệ Mặt trời - Ảnh 3.NASA phóng thành công siêu kính viễn vọng, hy vọng soi rọi khắp vũ trụ

Nhanh gấp 1.000 lần Hubble, kính Roman sẽ khảo sát hàng tỉ thiên hà, săn ngoại hành tinh và giải mã những bí ẩn của vũ trụ.

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    Chủ đề: hành tinh ngoài Hệ Mặt trời hành tinh kính viễn vọng

    Dòng sự kiện: Vũ trụ

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