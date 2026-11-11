AI, vệ tinh, robot cùng xuống đồng ruộng Việt Nam

Bà Victoria Warden - Quyền Tham tán Thương mại và Đầu tư cấp cao, Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM - phát biểu tại sự kiện - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Thông điệp này được nhiều chuyên gia, nhà khoa học từ Úc nhấn mạnh tại hội thảo quốc tế "Đổi mới trong ngành thực phẩm hướng tới gia tăng giá trị chuỗi cung ứng", diễn ra ngày 11-11 tại Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

PGS.TS. Phan Tại Huân - Phó hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM - nhận định trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững thì nghiên cứu khoa học không thể dừng lại ở phạm vi các bài báo học thuật.

"Nghiên cứu khoa học phải vượt ra khỏi phòng thí nghiệm để mang lại công nghệ có thể mở rộng quy mô, tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng cao và lợi ích kinh tế trực tiếp cho xã hội", ông Huân nhấn mạnh.

Bà Victoria Warden - Quyền Tham tán thương mại và đầu tư cấp cao, Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM - cũng cho rằng tương lai của nông nghiệp không đơn thuần là câu chuyện sản xuất ra nhiều sản lượng hơn, mà là sản xuất bền vững hơn và nâng cao chất lượng.

Bà thông tin ngành chế biến thực phẩm Việt Nam năm 2025 đã đạt giá trị khoảng 88 tỉ USD (tăng trưởng 11%). Việt Nam cũng là thị trường xuất khẩu nông sản, thực phẩm lớn thứ 8 của Úc trong 8 tháng đầu năm 2026.

Theo bà, nguồn nguyên liệu dồi dào của Việt Nam kết hợp thế mạnh khoa học thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch của Úc đang mở ra cơ hội hợp tác rất lớn.

PGS.TS. Lý Nguyễn Bình, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Cần Thơ, nêu nhiều cơ hội hợp tác quốc tế xuất khẩu nông sản của Việt Nam - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Để giải quyết những bài toán cấp bách của người nông dân, GS Ren Yi - phó hiệu trưởng Đại học Southern Queensland (Úc) - cho biết Mạng lưới nông nghiệp bền vững Việt - Úc (VASAN) đã triển khai nhiều dự án.

Trong đó, Đại học Southern Queensland đang phối hợp cùng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) triển khai dự án dùng hình ảnh vệ tinh, dữ liệu từ máy bay không người lái và AI để giúp các nông hộ nhỏ tại các tỉnh Việt Nam như An Giang, Đồng Tháp… giám sát mùa màng, nâng cao năng suất.

Ngoài ra, dự án DE-RISK Đông Nam Á cung cấp các giải pháp về dự báo khí hậu, giúp nông dân ở các nước thuộc lưu vực sông Me Kong, trong đó có Việt Nam, chủ động quản lý rủi ro thiên tai hiệu quả.

GS Ren Yi, Phó hiệu trưởng Đại học Southern Queensland (Úc), chia sẻ - Ảnh: AUSTRADE

Về ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp Việt Nam, TS Nguyễn Hoàng Thiện - Khoa Công nghệ, Đại học Sydney (Úc) - cũng giới thiệu về các mẫu robot tự hành ứng dụng trong nông nghiệp.

Robot có thể phân tích dinh dưỡng đất tại chỗ, cảm biến đo độ ẩm bằng sóng vô tuyến không xâm lấn, giúp dự báo năng suất và giảm chi phí cho các nông hộ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp hiện đại sẽ từng bước xây dựng nền nông nghiệp thông minh và bền vững tại Việt Nam trước những thách thức về canh tác và biến đổi khí hậu.

Hướng tới nông nghiệp bền vững Hội thảo "Đổi mới trong ngành thực phẩm hướng tới gia tăng giá trị chuỗi cung ứng" nằm trong chuỗi hoạt động của hội nghị quốc tế Nông nghiệp và Môi trường bền vững lần thứ 6 (SAE 2026) với chủ đề "Đổi mới sáng tạo trong hệ thống nông - thực phẩm bền vững". Hội nghị diễn ra từ ngày 10-11-2026 đến ngày 14-11-2026 do Trường đại học Nông Lâm TP. HCM phối hợp cùng Đại học Southern Queensland (Úc), VASAN, Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade)... tổ chức. Sự kiện quy tụ 320 đại biểu cùng 248 báo cáo khoa học, tập trung vào các định hướng trọng tâm như phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời tăng cường đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.