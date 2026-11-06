TP.HCM có thêm địa chỉ kết nối ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội (áo kẻ caro xanh) cùng lãnh đạo Trường đại học Nông Lâm TP.HCM tham quan Không gian đổi mới sáng tạo (NLU Innovation Space) sau lễ ra mắt ngày 6-11 - Ảnh: CHÍ ĐỈNH

Ngày 6-11, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo (NLU Innovation Space), hướng đến tạo môi trường để sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, kết nối ý tưởng và phát triển các giải pháp có khả năng ứng dụng.

Không gian được bố trí tại tầng trệt thư viện nhà trường theo mô hình mở, kết hợp các khu vực trao đổi, thảo luận, tiếp cận tri thức và trưng bày sản phẩm nghiên cứu, khởi nghiệp.

Theo lãnh đạo nhà trường, đây là sáng kiến của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ sáng kiến này, nhà trường đầu tư, phát triển và hiện thực hóa mô hình với mục tiêu thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo trong môi trường đại học.

Tinh thần của không gian được gợi mở từ quan điểm của ông Lê Minh Hoan: "Khởi nghiệp từ một giá trị có người cần".

Theo đó, khởi nghiệp không đơn thuần là tạo ra một sản phẩm mới hay theo đuổi ý tưởng khác biệt, mà trước hết phải nhận diện được vấn đề thực sự cần giải quyết và xác định ai là người có nhu cầu sử dụng, thụ hưởng giá trị từ giải pháp đó.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, những ý tưởng như giải pháp bảo quản nông sản quy mô nhỏ, dịch vụ sửa chữa thiết bị nông nghiệp, công cụ hỗ trợ hợp tác xã hay sản phẩm tận dụng phụ phẩm đều có thể mở ra hướng khởi nghiệp nếu xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Không gian hướng đến kết nối tri thức nhà trường với nhu cầu thực tiễn của ngành nông nghiệp - Ảnh: CHÍ ĐỈNH

Sinh viên Trường đại học Nông Lâm TP.HCM tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ ý tưởng tại Không gian đổi mới sáng tạo - Ảnh: CHÍ ĐỈNH

Điểm nhấn của NLU Innovation Space là khu vực Ideas & Questions Wall (Góc hỏi và ý tưởng), xoay quanh hai câu hỏi: "What Problem?" (Bạn đang thắc mắc điều gì cần được giải đáp?) và "What Idea?" (Ý tưởng bạn muốn thực hiện là gì?).

Cách tiếp cận này khuyến khích sinh viên chủ động nhận diện vấn đề trong học tập, nghiên cứu và đời sống. Từ những câu hỏi ban đầu, các ý tưởng có thể được chia sẻ, thảo luận và tìm kiếm người đồng hành để phát triển thành giải pháp cụ thể.

Bên cạnh khu vực tương tác ý tưởng, không gian còn có các cụm bàn trao đổi, khu làm việc nhóm, tủ sách về khoa học công nghệ và khởi nghiệp. Khu trưng bày Innovation Showcase được định hướng giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, mô hình thử nghiệm và dự án khởi nghiệp của sinh viên, giảng viên.

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM kỳ vọng đây sẽ là điểm kết nối sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp, tạo môi trường để các ý tưởng được chia sẻ, phản biện, thử nghiệm và từng bước phát triển thành giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.