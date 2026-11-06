Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

TP.HCM có thêm địa chỉ kết nối ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp

tác giả
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM vừa ra mắt điểm kết nối sinh viên, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp, hướng đến đưa các ý tưởng, sáng kiến nông nghiệp vào thực tiễn, góp phần giải quyết những bài toán của nhà nông.

TP.HCM có thêm điểm kết nối ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội (áo kẻ caro xanh) cùng lãnh đạo Trường đại học Nông Lâm TP.HCM tham quan Không gian đổi mới sáng tạo (NLU Innovation Space) sau lễ ra mắt ngày 6-11 - Ảnh: CHÍ ĐỈNH

Ngày 6-11, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo (NLU Innovation Space), hướng đến tạo môi trường để sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, kết nối ý tưởng và phát triển các giải pháp có khả năng ứng dụng.

Không gian được bố trí tại tầng trệt thư viện nhà trường theo mô hình mở, kết hợp các khu vực trao đổi, thảo luận, tiếp cận tri thức và trưng bày sản phẩm nghiên cứu, khởi nghiệp.

Theo lãnh đạo nhà trường, đây là sáng kiến của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Từ sáng kiến này, nhà trường đầu tư, phát triển và hiện thực hóa mô hình với mục tiêu thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo trong môi trường đại học.

Tinh thần của không gian được gợi mở từ quan điểm của ông Lê Minh Hoan: "Khởi nghiệp từ một giá trị có người cần".

Theo đó, khởi nghiệp không đơn thuần là tạo ra một sản phẩm mới hay theo đuổi ý tưởng khác biệt, mà trước hết phải nhận diện được vấn đề thực sự cần giải quyết và xác định ai là người có nhu cầu sử dụng, thụ hưởng giá trị từ giải pháp đó.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, những ý tưởng như giải pháp bảo quản nông sản quy mô nhỏ, dịch vụ sửa chữa thiết bị nông nghiệp, công cụ hỗ trợ hợp tác xã hay sản phẩm tận dụng phụ phẩm đều có thể mở ra hướng khởi nghiệp nếu xuất phát từ nhu cầu thực tế.

TP.HCM có thêm điểm kết nối ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp - Ảnh 2.

Không gian hướng đến kết nối tri thức nhà trường với nhu cầu thực tiễn của ngành nông nghiệp - Ảnh: CHÍ ĐỈNH

TP.HCM có thêm điểm kết nối ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp - Ảnh 3.

Sinh viên Trường đại học Nông Lâm TP.HCM tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ ý tưởng tại Không gian đổi mới sáng tạo - Ảnh: CHÍ ĐỈNH

Điểm nhấn của NLU Innovation Space là khu vực Ideas & Questions Wall (Góc hỏi và ý tưởng), xoay quanh hai câu hỏi: "What Problem?" (Bạn đang thắc mắc điều gì cần được giải đáp?) và "What Idea?" (Ý tưởng bạn muốn thực hiện là gì?).

Cách tiếp cận này khuyến khích sinh viên chủ động nhận diện vấn đề trong học tập, nghiên cứu và đời sống. Từ những câu hỏi ban đầu, các ý tưởng có thể được chia sẻ, thảo luận và tìm kiếm người đồng hành để phát triển thành giải pháp cụ thể.

Bên cạnh khu vực tương tác ý tưởng, không gian còn có các cụm bàn trao đổi, khu làm việc nhóm, tủ sách về khoa học công nghệ và khởi nghiệp. Khu trưng bày Innovation Showcase được định hướng giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, mô hình thử nghiệm và dự án khởi nghiệp của sinh viên, giảng viên.

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM kỳ vọng đây sẽ là điểm kết nối sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp, tạo môi trường để các ý tưởng được chia sẻ, phản biện, thử nghiệm và từng bước phát triển thành giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

TP.HCM có thêm địa chỉ kết nối ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp - Ảnh 5.Ồ ạt trồng sầu riêng bất chấp khuyến cáo: Luẩn quẩn trồng chặt - trồng chặt

Cục Trồng trọt tiếp tục cảnh báo cây sầu riêng đang phát triển nóng tại ĐBSCL, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, kể cả trên vùng đất không phù hợp. Ấy thế mà cơn sốt trồng sầu riêng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại với hy vọng làm giàu.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NHẬT XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đổi mới sáng tạo khởi nghiệp nông nghiệp nông nghiệp nông nghiệp xanh Lê Minh Hoan

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất