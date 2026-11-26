TS Lê Mỹ Phong phát biểu tại hội thảo tập huấn về phương pháp xếp hạng đại học QS, diễn ra sáng 26-11, tại Trường đại học Lạc Hồng - Ảnh: VŨ QUỲNH

Ngày 26-11, tại Trường đại học Lạc Hồng, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp nhà trường và Tổ chức QS Quacquarelli Symonds tổ chức hội thảo tập huấn về phương pháp xếp hạng đại học. Chương trình thu hút hơn 120 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Xếp hạng đại học không thể thay thế kiểm định chất lượng

Phát biểu tại hội thảo, TS Lê Mỹ Phong cho biết nâng cao vị thế giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế là một trong những mục tiêu đã được xác định trong các chủ trương, chiến lược phát triển giáo dục.

Theo Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Các mục tiêu này tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết 281/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 1810/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó QS và Times Higher Education được xác định là những nguồn tham chiếu để theo dõi các chỉ tiêu xếp hạng tương ứng.

Tuy nhiên theo ông Phong, các trường cần lựa chọn bảng xếp hạng và xây dựng lộ trình tham gia phù hợp với sứ mạng, thế mạnh, nguồn lực và chiến lược phát triển của mình. Xếp hạng là một nguồn tham chiếu có giá trị, nhưng không thay thế hoạt động bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục, cũng không phản ánh đầy đủ mọi phương diện chất lượng của nhà trường.

Ông cũng lưu ý các cơ sở giáo dục đại học cần bảo đảm tính trung thực, minh bạch và liêm chính trong cung cấp, sử dụng dữ liệu; tránh chạy theo thứ hạng hoặc cải thiện các chỉ số một cách hình thức, trong khi chưa tạo ra chuyển biến thực chất về đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp cho xã hội.

"Chúng ta không chạy theo thứ hạng, nhưng cũng không xem nhẹ xếp hạng. Điều quan trọng là sử dụng xếp hạng như một công cụ đối sánh, quản trị và cải tiến chất lượng", ông Phong nhấn mạnh.

Hội thảo thu hút hơn 120 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tham dự trực tiếp và trực tuyến - Ảnh: VŨ QUỲNH

Tập trung nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu

Theo TS Lê Mỹ Phong, hội thảo hướng đến ba mục tiêu chính, gồm nâng cao hiểu biết về phương pháp, hệ thống chỉ số và quy trình xếp hạng đại học quốc tế; nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu; tăng cường trao đổi chuyên môn giữa cơ quan quản lý, các trường đại học và tổ chức xếp hạng quốc tế.

Trong đó các trường cần hiểu rõ ý nghĩa và giới hạn của từng chỉ số, sử dụng kết quả đối sánh để nhận diện điểm mạnh, hạn chế và xác định những ưu tiên cải tiến. Hệ thống dữ liệu cung cấp cho các tổ chức xếp hạng cũng phải bảo đảm tính chính xác, nhất quán và có khả năng kiểm chứng.

PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, cho rằng điều quan trọng hơn việc biết nhà trường đang đứng ở đâu trên bảng xếp hạng là xác định từ kết quả đó, trường có thể làm gì tốt hơn cho người học và cho sự phát triển của mình.

Ông kỳ vọng nội dung hướng dẫn QS Analytics sẽ giúp các trường phân tích, đối sánh kết quả, tìm hiểu thế mạnh nghiên cứu và hoạt động hợp tác quốc tế của những trường có đặc điểm tương đồng.

Tại hội thảo, ông E Way Chong, Giám đốc quan hệ đối tác khu vực Đông Nam Á của QS, trình bày về vị thế và kết quả xếp hạng của các trường đại học Việt Nam, phương pháp xếp hạng QS World University Rankings và QS World University Rankings by Subject. Trong khi đó TS Hor Yuen Yee, Quản lý khách hàng, phụ trách thị trường Việt Nam của QS, hướng dẫn sử dụng QS Analytics, giới thiệu phương pháp QS Asia University Rankings cùng các yêu cầu về dữ liệu, quy trình và thời hạn cung cấp thông tin. Chương trình còn có các phiên hỏi đáp, thảo luận trực tiếp với chuyên gia QS, tạo điều kiện để đại diện các trường trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia các bảng xếp hạng quốc tế.