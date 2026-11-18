Trường đại học Công nghiệp TP.HCM lần đầu góp mặt trong Bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành 2027 trong nhóm 801-1.000 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành 2027 (Interdisciplinary Science Rankings - ISR 2027) do Times Higher Education (THE) phối hợp cùng Schmidt Science Fellows công bố ngày 18-11, có 7 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt, nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo đó, Trường đại học Tôn Đức Thắng là trường có thứ hạng cao nhất Việt Nam, với vị trí đồng hạng 159 thế giới và điểm tổng thể 54,2, trong bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành 2027.

Tuy nhiên, thứ hạng năm nay của trường giảm so với hai năm trước (thứ hạng 144, trong bảng xếp ISR 2026 và 95 năm 2025).

Đứng thứ hai trong số các đại diện Việt Nam là Đại học Duy Tân, thuộc nhóm 201-250, với điểm tổng thể trong khoảng 47,7-51,0, cùng nhóm thứ hạng năm ngoái của nhà trường. Trong bảng xếp hạng ISR 2025 trường này từng đứng vị trí 176.

Ba cơ sở giáo dục đại học tiếp theo cùng thuộc nhóm 601-800, gồm Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng. Trong đó, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đạt 58,3 điểm ở trụ cột Quá trình, cao hơn hai trường còn lại.

Hai đại diện khác của Việt Nam là Đại học Cần Thơ và Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, cùng nằm trong nhóm 801-1.000. Đáng chú ý, có 5 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lần đầu góp mặt trong Bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành 2027.

Như vậy, theo dữ liệu tra cứu tại trang THE, 7 trường đại học Việt Nam được ghi nhận trong danh sách kết quả gồm:

Bảy cơ sở giáo dục đại học Việt Nam xuất hiện trong danh sách kết quả Bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành 2027 của Times Higher Education. Ảnh chụp màn hình THE.

Bảng xếp hạng khoa học liên ngành non trẻ thu hút hơn 1.000 đại học Bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành của THE lần đầu được công bố vào năm 2025, nhằm đánh giá hoạt động nghiên cứu liên ngành tại các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. Bảng xếp hạng ISR năm 2027 có 1.058 cơ sở giáo dục đại học đến từ 102 quốc gia và vùng lãnh thổ. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Hoa Kỳ) tiếp tục dẫn đầu thế giới năm thứ ba liên tiếp. Đại học Quốc gia Singapore vươn lên vị trí thứ hai, vươn lên vị trí thứ hai từ vị trí thứ tám năm ngoái. Trong khi Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) và Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) cùng đứng thứ bảy. Bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành của THE đánh giá hoạt động nghiên cứu liên ngành của các trường đại học thông qua ba trụ cột gồm Đầu vào (19%), Quá trình (16%) và Đầu ra (65%). Kết quả này phản ánh vị trí của các trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học liên ngành theo hệ thống tiêu chí của THE, với trọng tâm là nguồn lực nghiên cứu, điều kiện hỗ trợ và kết quả học thuật.