Tân sinh viên Hoàng Trung Nguyên được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh: NVCC

Ở tuổi 18, Hoàng Trung Nguyên đã có thành tích đáng tự hào trên đấu trường quốc tế và vinh dự được Huân chương Lao động hạng nhất. Phía sau tấm huy chương vàng thế giới là hành trình ba năm tập luyện bền bỉ, vượt qua chấn thương, áp lực thi đấu và cả những thử thách trong học tập.

Ba năm tập luyện để chạm đến huy chương vàng thế giới, nhận Huân chương Lao động

Hoàng Trung Nguyên hiện là tân sinh viên ngành giáo dục thể chất, Trường đại học Sư phạm TP.HCM. Bước vào giảng đường đại học, võ sĩ trẻ tiếp tục chuẩn bị cho một chặng đường mới với mục tiêu trở thành người thầy giáo dục thể chất.

Dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của nam sinh là Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng, ghi nhận thành tích giành huy chương vàng tại Giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ VI năm 2025 tổ chức tại Campuchia.

Kun Khmer là bộ môn võ đối kháng truyền thống của Campuchia, có tính chiến đấu cao, cho phép vận động viên sử dụng các đòn chỏ, gối, đấm và đá. Để bước lên bục cao nhất tại giải đấu quốc tế trên đất khách, Hoàng Trung Nguyên đã trải qua quá trình rèn luyện nhiều thử thách với nỗ lực bền bỉ.

Bắt đầu tập võ cổ truyền phong trào từ năm lớp 10 tại Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn (Đồng Nai), Trung Nguyên sớm được các thầy nhận thấy tố chất và định hướng chuyển sang thi đấu đối kháng chuyên nghiệp.

Trong ba năm, nam sinh kiên trì với cường độ tập luyện cao, trải qua những đợt ép cân khắc nghiệt và chấn thương. Áp lực càng lớn khi Trung Nguyên phải đồng thời duy trì việc tập luyện, thi đấu và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nỗ lực ấy đã đưa võ sĩ trẻ đến với thành tích cao nhất tại đấu trường Kun Khmer thế giới.

Khoảnh khắc Trung Nguyên thi đấu và giành chiến thắng tại Giải vô địch Kun Khmer thế giới 2025 - Ảnh: NVCC

Chọn giảng đường để chuẩn bị cho hành trình làm thầy

Bước vào đại học, bài toán đặt ra với Hoàng Trung Nguyên là làm sao cân bằng giữa việc học và lịch tập luyện của đội tuyển Đồng Nai. Để duy trì nhiệm vụ huấn luyện, nam sinh lựa chọn hệ đào tạo thường xuyên ngành giáo dục thể chất tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Hình thức đào tạo này với lộ trình học tập linh hoạt có thể giúp Nguyên chủ động sắp xếp thời gian, vừa đáp ứng lịch tập trung của đội tuyển, vừa có điều kiện tiếp thu kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Trung Nguyên cho biết: "Mục tiêu lớn nhất của tôi khi theo học tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM là trở thành giáo viên giáo dục thể chất. Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu, tôi mong muốn vận dụng những kiến thức tích lũy từ giảng đường để truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và tinh thần rèn luyện thể thao cho các thế hệ học trò".

Với Trung Nguyên, tấm huy chương vàng thế giới là dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ, còn giảng đường đại học là bước chuẩn bị cho một hành trình mới, nơi anh có thể tiếp tục gắn bó với thể thao trên cương vị người thầy.



