Xếp hạng đại học châu Á 2027: 33 trường Việt Nam góp mặt

Tối 3-11, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố kết quả xếp hạng đại học châu Á - QS World University Rankings - Asia 2027, trong đó có 33 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, nhiều nhất từ trước đến nay.
Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu
Trong nhóm các trường Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng ở vị trí 159 trong bảng xếp hạng đại học QS Asia năm 2027, giảm 1 bậc so với năm trước. Đại học Quốc gia TP.HCM xếp vị trí 182, giảm 7 bậc.
Thứ hạng các trường Việt Nam trong QS Asia 2027 có nhiều chiều hướng khác nhau. Một số trường cải thiện vị trí, một số trường giảm thứ hạng, đồng thời có thêm các cơ sở giáo dục đại học lần đầu góp mặt.
Thứ hạng của các trường Việt Nam có sự thay đổi đáng kể so với năm ngoái. Đại học Bách khoa Hà Nội tăng 39 bậc, Đại học Phenikaa tăng 258 bậc.
Trường đại học Mở TP.HCM cũng tăng 62 bậc, từ vị trí 729 lên vị trí 667. Trường đại học Ngoại thương tăng 18 bậc, từ vị trí 580 lên vị trí 562.
Một số trường có thứ hạng năm 2027 được QS công bố theo nhóm. Trường đại học Thủy lợi chuyển từ vị trí 1.024 lên nhóm 731-740; Trường đại học Sư phạm Hà Nội từ vị trí 847 lên nhóm 771-780; Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM từ vị trí 921 lên nhóm 801-850; Học viện Ngân hàng từ vị trí 1.265 lên nhóm 1.101-1.200.
Loạt trường giảm sâu, xuống nhóm thứ hạng thấp hơn
Ở chiều ngược lại, Trường đại học Giao thông vận tải từ vị trí 607 năm 2026 xuống nhóm 1.101-1.200 năm 2027. Do thứ hạng mới được công bố theo nhóm, mức giảm chính xác không thể xác định từ bảng dữ liệu.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ vị trí 786 xuống nhóm 1.001-1.100. Trường đại học Vinh từ vị trí 1.280 xuống nhóm 1.401-1.500.
Một số trường có thứ hạng đơn lẻ trong cả hai năm cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Trường đại học Nguyễn Tất Thành giảm 132 bậc, từ vị trí 437 xuống vị trí 569; Đại học Huế giảm 111 bậc, từ vị trí 450 xuống vị trí 561.
Đại học Duy Tân đứng ở vị trí 210, giảm 45 bậc; Trường đại học Tôn Đức Thắng xếp vị trí 265, giảm 34 bậc.
Bên cạnh đó, hàng loạt trường giảm hạng so với năm trước như Trường đại học Văn Lang, Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Đà Nẵng.
Trường đại học Nông Lâm TP.HCM từ vị trí 951 xuống nhóm 1.001-1.100, Trường đại học Thương mại từ vị trí 1.157 xuống nhóm 1.201-1.300.
Nhiều trường lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng
Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng QS Asia 2027 có một số trường lần đầu góp mặt, gồm Đại học Kinh tế quốc dân xuất hiện trong nhóm 801-850, Đại học Thái Nguyên ở nhóm 901-950, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai được xếp trong nhóm 1.101-1.200, Trường đại học Lạc Hồng ở nhóm 1.201-1.300.
Trường đại học Nam Cần Thơ và Trường đại học Tài chính - Marketing cùng thuộc nhóm 1.401-1.500. Trường đại học Thăng Long và Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long nằm trong nhóm 1.501 +.
33 đại học của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027 của QS
Thứ hạng 2026
Thứ hạng 2027
Biến động
Trường đại học
Năm đạt thứ hạng cao nhất
158
159
Giảm 1
Đại học Quốc gia Hà Nội
2019: 124
175
182
Giảm 7
Đại học Quốc gia TP.HCM
2018: 142
165
210
Giảm 45
Đại học Duy Tân
2024: 115
231
265
Giảm 34
Trường đại học Tôn Đức Thắng
2023 & 2024: 138
315
=276
Tăng 39
Đại học Bách khoa Hà Nội
2023: 248
287
289
Giảm 2
Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
2026: 287
251
=293
Giảm 42
Trường đại học Văn Lang
2026: 251
318
=329
Giảm 11
Đại học Kinh tế TP.HCM
2026: 318
355
=380
Giảm 25
Trường đại học Công nghiệp TP.HCM
2026: 355
439
=457
Giảm 18
Đại học Đà Nẵng
2018: 417
493
=534
Giảm 41
Đại học Cần Thơ
2017: 260
450
561
Giảm 111
Đại học Huế
2016: 331
580
=562
Tăng 18
Trường đại học Ngoại thương
2027: 562
437
=569
Giảm 132
Trường đại học Nguyễn Tất Thành
2024: 299
729
=667
Tăng 62
Trường đại học Mở TP.HCM
2027: =667
955
=697
Tăng 258
Đại học Phenikaa
2027: =697
1024
731-740
Tăng
Trường đại học Thủy lợi
2027: 731-740
847
771-780
Tăng
Trường đại học Sư phạm Hà Nội
2021: 560–580
921
801-850
Tăng
Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM
2025: 421–430
–
801-850
Mới
Đại học Kinh tế quốc dân
–
–
901-950
Mới
Đại học Thái Nguyên
–
951
1001-1100
Giảm
Trường đại học Nông Lâm TP.HCM
2026: 951
786
1001-1100
Giảm
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2026: 786
1265
1101-1200
Tăng
Học viện Ngân hàng
2027: 1101-1200
–
1101-1200
Mới
Trường đại học Công nghệ Đồng Nai
–
607
1101-1200
Giảm 593
Trường đại học Giao thông vận tải
2025: 481–490
–
1201-1300
Mới
Trường đại học Lạc Hồng
–
1157
1201-1300
Giảm 143
Trường đại học Thương mại
2026: 1157
–
1401-1500
Mới
Trường đại học Nam Cần Thơ
–
–
1401-1500
Mới
Trường đại học Tài chính - Marketing
–
1280
1401-1500
Giảm 220
Trường đại học Vinh
2025: 851–900
–
1501+
Mới
Trường đại học Thăng Long
–
–
1501+
Mới
Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long
–
Tối đa: 1500 ký tự
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