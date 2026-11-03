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Xếp hạng đại học châu Á 2027: 33 trường Việt Nam góp mặt

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Bảng xếp hạng đại học châu Á 2027 của QS ghi nhận 33 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Thứ hạng các trường biến động theo nhiều chiều, trong đó có trường cải thiện đáng kể, có trường giảm sâu so với năm trước.

Xếp hạng đại học châu Á 2027: 33 trường Việt Nam góp mặt, thứ hạng biến động trái chiều - Ảnh 1.

Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng đại học châu Á của QS 2027 - Ảnh: TTO

Tối 3-11, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố kết quả xếp hạng đại học châu Á - QS World University Rankings - Asia 2027, trong đó có 33 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, nhiều nhất từ trước đến nay.

Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu

Trong nhóm các trường Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng ở vị trí 159 trong bảng xếp hạng đại học QS Asia năm 2027, giảm 1 bậc so với năm trước. Đại học Quốc gia TP.HCM xếp vị trí 182, giảm 7 bậc.

Thứ hạng các trường Việt Nam trong QS Asia 2027 có nhiều chiều hướng khác nhau. Một số trường cải thiện vị trí, một số trường giảm thứ hạng, đồng thời có thêm các cơ sở giáo dục đại học lần đầu góp mặt.

Thứ hạng của các trường Việt Nam có sự thay đổi đáng kể so với năm ngoái. Đại học Bách khoa Hà Nội tăng 39 bậc, Đại học Phenikaa tăng 258 bậc.

Trường đại học Mở TP.HCM cũng tăng 62 bậc, từ vị trí 729 lên vị trí 667. Trường đại học Ngoại thương tăng 18 bậc, từ vị trí 580 lên vị trí 562.

Một số trường có thứ hạng năm 2027 được QS công bố theo nhóm. Trường đại học Thủy lợi chuyển từ vị trí 1.024 lên nhóm 731-740; Trường đại học Sư phạm Hà Nội từ vị trí 847 lên nhóm 771-780; Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM từ vị trí 921 lên nhóm 801-850; Học viện Ngân hàng từ vị trí 1.265 lên nhóm 1.101-1.200.

Loạt trường giảm sâu, xuống nhóm thứ hạng thấp hơn

Ở chiều ngược lại, Trường đại học Giao thông vận tải từ vị trí 607 năm 2026 xuống nhóm 1.101-1.200 năm 2027. Do thứ hạng mới được công bố theo nhóm, mức giảm chính xác không thể xác định từ bảng dữ liệu.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ vị trí 786 xuống nhóm 1.001-1.100. Trường đại học Vinh từ vị trí 1.280 xuống nhóm 1.401-1.500.

Một số trường có thứ hạng đơn lẻ trong cả hai năm cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Trường đại học Nguyễn Tất Thành giảm 132 bậc, từ vị trí 437 xuống vị trí 569; Đại học Huế giảm 111 bậc, từ vị trí 450 xuống vị trí 561.

Đại học Duy Tân đứng ở vị trí 210, giảm 45 bậc; Trường đại học Tôn Đức Thắng xếp vị trí 265, giảm 34 bậc.

Bên cạnh đó, hàng loạt trường giảm hạng so với năm trước như Trường đại học Văn Lang, Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Đà Nẵng.

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM từ vị trí 951 xuống nhóm 1.001-1.100, Trường đại học Thương mại từ vị trí 1.157 xuống nhóm 1.201-1.300.

Xếp hạng đại học châu Á 2027: 33 trường Việt Nam góp mặt, thứ hạng biến động trái chiều - Ảnh 2.

Các trường đại học Việt Nam tham gia Hội nghị Giáo dục đại học QS châu Á - Thái Bình Dương 2026 (QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026) tại Bali, Indonesia - Ảnh: IUH

Nhiều trường lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng QS Asia 2027 có một số trường lần đầu góp mặt, gồm Đại học Kinh tế quốc dân xuất hiện trong nhóm 801-850, Đại học Thái Nguyên ở nhóm 901-950, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai được xếp trong nhóm 1.101-1.200, Trường đại học Lạc Hồng ở nhóm 1.201-1.300.

Trường đại học Nam Cần Thơ và Trường đại học Tài chính - Marketing cùng thuộc nhóm 1.401-1.500. Trường đại học Thăng Long và Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long nằm trong nhóm 1.501 +.

33 đại học của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027 của QS

Thứ hạng 2026

Thứ hạng 2027

Biến động

Trường đại học

Năm đạt thứ hạng cao nhất

158

159

Giảm 1

Đại học Quốc gia Hà Nội

2019: 124

175

182

Giảm 7

Đại học Quốc gia TP.HCM

2018: 142

165

210

Giảm 45

Đại học Duy Tân

2024: 115

231

265

Giảm 34

Trường đại học Tôn Đức Thắng

2023 & 2024: 138

315

=276

Tăng 39

Đại học Bách khoa Hà Nội

2023: 248

287

289

Giảm 2

Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

2026: 287

251

=293

Giảm 42

Trường đại học Văn Lang

2026: 251

318

=329

Giảm 11

Đại học Kinh tế TP.HCM

2026: 318

355

=380

Giảm 25

Trường đại học Công nghiệp TP.HCM

2026: 355

439

=457

Giảm 18

Đại học Đà Nẵng

2018: 417

493

=534

Giảm 41

Đại học Cần Thơ

2017: 260

450

561

Giảm 111

Đại học Huế

2016: 331

580

=562

Tăng 18

Trường đại học Ngoại thương

2027: 562

437

=569

Giảm 132

Trường đại học Nguyễn Tất Thành

2024: 299

729

=667

Tăng 62

Trường đại học Mở TP.HCM

2027: =667

955

=697

Tăng 258

Đại học Phenikaa

2027: =697

1024

731-740

Tăng

Trường đại học Thủy lợi

2027: 731-740

847

771-780

Tăng

Trường đại học Sư phạm Hà Nội

2021: 560–580

921

801-850

Tăng

Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM

2025: 421–430

801-850

Mới

Đại học Kinh tế quốc dân

901-950

Mới

Đại học Thái Nguyên

951

1001-1100

Giảm

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM

2026: 951

786

1001-1100

Giảm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2026: 786

1265

1101-1200

Tăng

Học viện Ngân hàng

2027: 1101-1200

1101-1200

Mới

Trường đại học Công nghệ Đồng Nai

607

1101-1200

Giảm 593

Trường đại học Giao thông vận tải

2025: 481–490

1201-1300

Mới

Trường đại học Lạc Hồng

1157

1201-1300

Giảm 143

Trường đại học Thương mại

2026: 1157

1401-1500

Mới

Trường đại học Nam Cần Thơ

1401-1500

Mới

Trường đại học Tài chính - Marketing

1280

1401-1500

Giảm 220

Trường đại học Vinh

2025: 851–900

1501+

Mới

Trường đại học Thăng Long

1501+

Mới

Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long

Xếp hạng đại học châu Á 2027: 33 trường Việt Nam góp mặt, thứ hạng biến động trái chiều - Ảnh 4.Học bổng ngành khoa học, công nghệ: Thí sinh đạt từ 22,5 điểm được xét thế nào?

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: giáo dục đại học Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng QS Asia xếp hạng đại học xếp hạng đại học châu Á

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