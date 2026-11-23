Sinh viên cảm thấy bị cô lập khi trở thành đối tượng bàn tán, chế giễu hay đùa cợt của nhóm bạn trong môi trường đại học - Ảnh minh họa do AI tạo

Một bài đăng trên mạng xã hội đặt câu hỏi: "Bị một nhóm bạn trên đại học không thích, hay lôi ra đùa cợt thì nên làm gì ạ?". Câu hỏi nhanh chóng nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến trao đổi.

Đừng vội xem những lời đùa cợt là chuyện bình thường

Một số người khuyên nếu nhóm bạn trực tiếp đem người trong cuộc ra chế giễu thì nên thẳng thắn nói chuyện, nhưng cần tránh xô xát.

"Nếu những lời bàn tán chỉ diễn ra sau lưng thì không nên quá bận tâm. Cách tốt nhất là kệ đi, cứ tập trung vào cuộc sống của mình, bởi mỗi người khó có thể kiểm soát được lời nói của người khác", một lời khuyên nhận được cả ngàn lượt thích.

Nhiều ý kiến cho rằng trong môi trường đại học, việc bạn bè trêu đùa, góp ý hoặc có những bất đồng trong quan điểm là điều khó tránh khỏi. Một câu nói có thể được người này xem là hài hước nhưng lại khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm. Ranh giới giữa đùa vui và gây tổn thương nằm ở nội dung, hoàn cảnh, mức độ lặp lại và phản ứng của người tiếp nhận.

Theo các chuyên gia UNICEF, nếu một người cảm thấy bị tổn thương, nhận thấy người khác đang cười nhạo mình thay vì cùng mình vui vẻ, đồng thời hành vi đó vẫn tiếp diễn sau khi đã yêu cầu dừng lại, đây có thể là dấu hiệu của bắt nạt. Việc người thực hiện giải thích rằng "chỉ đùa thôi" không làm mất đi tác động tiêu cực đối với người bị nhắm đến.

"Bắt nạt cũng có thể biểu hiện qua lời nói, tung tin đồn, cố tình cô lập hoặc chế giễu một người trước tập thể. Vì vậy, không nên chỉ căn cứ vào việc có xảy ra xô xát hay không để đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc", một chuyên gia nói.

Nên lên tiếng, nhưng cần chọn cách ứng xử phù hợp

Với tình huống trên, theo chuyên gia, điều đầu tiên sinh viên cần làm là xác định rõ hành vi nào khiến mình khó chịu và mức độ ảnh hưởng của nó.

Người trong cuộc có thể tự đặt câu hỏi: Những lời đùa đó có diễn ra thường xuyên không? Có nhắm vào ngoại hình, hoàn cảnh gia đình, năng lực học tập hoặc đời tư không? Mình đã thể hiện sự không thoải mái nhưng nhóm bạn vẫn tiếp tục hay chưa?

ThS tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Mỹ Linh (TP.HCM) cho biết nếu cảm thấy an toàn, sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với người thường xuyên đưa ra những lời trêu chọc. Nên chọn thời điểm phù hợp, tránh tranh luận trước đám đông hoặc khi các bên đang nóng giận.

Thay vì đáp trả bằng những lời công kích, người trong cuộc có thể nói rõ cảm nhận và giới hạn của mình. Chẳng hạn: "Mình biết các bạn có thể nghĩ đó là chuyện đùa, nhưng mình không thoải mái khi bị nhắc đến vấn đề này trước mọi người. Mong các bạn dừng lại".

Cách nói này giúp người đối diện nhận biết hành vi cụ thể đang gây tổn thương và yêu cầu thay đổi. Nếu họ tôn trọng đề nghị, mối quan hệ có thể được điều chỉnh. Ngược lại, nếu nhóm bạn tiếp tục chế giễu, cố tình gây khó dễ hoặc chuyển sang cô lập, sinh viên cần cân nhắc việc hạn chế tiếp xúc.

Đối với hành vi chế giễu trên mạng, người trong cuộc có thể chặn tài khoản, rời nhóm trò chuyện hoặc hạn chế tương tác để tránh áp lực. Tuy nhiên, nếu vẫn phải học chung lớp hoặc tham gia các hoạt động chung, cần có cách ứng xử phù hợp thay vì chỉ cắt đứt liên lạc.

Nếu hành vi kéo dài, người bị ghẹo nên lưu lại bằng chứng và trao đổi với bạn bè đáng tin cậy, cố vấn học tập hoặc giảng viên để được hỗ trợ. Trường hợp bị đe dọa, xúc phạm nghiêm trọng hoặc xâm phạm quyền riêng tư, cần báo với đơn vị có trách nhiệm.

Một bài đăng trên nhóm mạng xã hội với hơn 3,1 triệu thành viên, đặt câu hỏi: "Bị một nhóm bạn trên đại học không thích, hay lôi ra đùa cợt thì nên làm gì ạ?" - Ảnh chụp màn hình

Đừng để một nhóm bạn quyết định giá trị của bản thân Các chuyên gia tâm lý lưu ý là người trẻ có thể dễ rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân khi liên tục trở thành đối tượng bị chế giễu. Một số người chọn im lặng vì sợ bị cho là nhạy cảm, khó gần hoặc làm lớn chuyện. Số khác cố gắng thay đổi cách ăn mặc, nói chuyện và hành xử để được nhóm bạn chấp nhận. Tuy nhiên, một mối quan hệ lành mạnh cần có sự tôn trọng từ cả hai phía. Sinh viên không có nghĩa vụ phải chấp nhận những lời đùa khiến mình tổn thương chỉ để duy trì quan hệ hoặc tránh bị tách khỏi tập thể. Theo GS.TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM, người chứng kiến cũng cần có trách nhiệm. Khi thấy một bạn liên tục bị đem ra chế giễu, mọi người có thể chuyển chủ đề, lên tiếng nhắc nhở nếu bảo đảm an toàn hoặc hỏi thăm riêng người bị ảnh hưởng. Hùa theo, chia sẻ lại những câu chuyện chế giễu chỉ khiến sự việc nghiêm trọng hơn. "Người bị ghẹo không nên tự cô lập mình. Hãy duy trì các mối quan hệ tích cực, tham gia hoạt động yêu thích và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Nếu tình trạng lo âu, buồn bã, mất ngủ hoặc sợ đến trường kéo dài, nên tìm đến chuyên gia tâm lý. Không được một nhóm bạn yêu thích không có nghĩa bản thân có vấn đề. Mỗi người có quyền lựa chọn những mối quan hệ mang lại sự tôn trọng và cần tôn trọng giới hạn của người khác", ông Sơn khuyên.