Nguyễn Thanh Mai xuất sắc giành huy chương vàng nội dung tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ tại Giải vô địch vovinam thế giới năm 2025, nữ sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam vừa được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh: NVCC

Bên cạnh những cá nhân trẻ đạt thành tích nổi bật, nhiều cơ sở giáo dục cũng được trao Huân chương Lao động.

Học sinh lớp 7, tân sinh viên được trao Huân chương Lao động hạng nhất

Nguyễn Thanh Mai, sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ Học viện Hàng không Việt Nam, vừa được trao Huân chương Lao động hạng nhất. Mai là vận động viên vovinam, từng giành huy chương vàng Giải vô địch vovinam thế giới năm 2025 tại Indonesia.

Hoàng Trung Nguyên, tân sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM, được trao Huân chương Lao động hạng nhất sau thành tích giành huy chương vàng thế giới môn Kun Khmer năm 2025.

Trước đó, đầu tháng 11-2026, hai nữ sinh TP.HCM là Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7 Trường THCS Minh Đức, và Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Marie Curie, cũng được trao Huân chương Lao động hạng nhất nhờ thành tích nổi bật ở môn aerobic tại các giải đấu quốc tế.

Ở hạng thấp hơn, Đặng Huy Hậu, học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long (Lâm Đồng), được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba nhờ thành tích tại Olympic tin học quốc tế.

Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A13 Trường THPT Marie Curie và tân sinh viên Hoàng Trung Nguyên được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh: NVCC

Hình thức khen thưởng cấp Nhà nước có giá trị ghi nhận và tôn vinh

Dù ở hạng nào, Huân chương Lao động vẫn là hình thức khen thưởng cấp Nhà nước có giá trị ghi nhận và tôn vinh. Việc trao tặng phải dựa trên thành tích thực tế, đáp ứng tiêu chuẩn pháp luật, qua quy trình xem xét, đề nghị và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, được sửa đổi, bổ sung năm 2026, Huân chương Lao động là một trong những hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, do Chủ tịch nước quyết định trao tặng hoặc truy tặng cho tập thể có thành tích; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công trạng, lập được thành tích hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Huân chương Lao động có ba hạng gồm hạng nhất, nhì và ba. Đây là sự ghi nhận chính thức của Nhà nước đối với thành tích, đóng góp của cá nhân hoặc tập thể, với phạm vi ảnh hưởng và mức độ thành tích tương ứng từng hạng.

Đối tượng được trao huân chương không giới hạn ở người đã đi làm, cán bộ, công chức hay nhà khoa học. Học sinh, sinh viên cũng thuộc đối tượng có thể được xét tặng nếu lập thành tích đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Chẳng hạn, một học sinh giành giải thưởng quốc tế có giá trị cao, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên đấu trường quốc tế, có thể được xem xét khen thưởng. Vận động viên trẻ đạt thành tích đặc biệt xuất sắc tại các giải đấu quốc tế cũng có cơ hội được đề nghị trao tặng huân chương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 12 tin Trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt - Ảnh: N.T.

Điều kiện để được trao Huân chương Lao động?

Theo các điều 42, 43 và 44 Luật Thi đua, khen thưởng, tiêu chuẩn xét tặng Huân chương Lao động được quy định riêng cho từng hạng, căn cứ vào thành tích và phạm vi ảnh hưởng.

Đối với cá nhân, một số tiêu chuẩn gồm:

Hạng nhất: Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong học tập, nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc; được giải thưởng cao của thế giới; có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Nhà nước; có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển đất nước.

Hạng nhì: Cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong học tập, nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, tỉnh; được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực; có công trình khoa học, sáng chế hoặc đóng góp nổi bật được cấp có thẩm quyền công nhận.

Hạng ba: Cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua; có thành tích xuất sắc đột xuất trong học tập, nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng trong một lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, tỉnh; được giải thưởng quốc tế cao của khu vực hoặc có công trình, sáng chế, đóng góp nổi bật.

Việc xét tặng không căn cứ đơn thuần vào độ tuổi, thành tích học tập hay số lượng huy chương, mà phải xem xét thành tích có đáp ứng tiêu chuẩn của từng hạng huân chương hay không.

Với tập thể, trong đó có các trường học, tiêu chuẩn được quy định riêng. Huân chương Lao động hạng nhất có thể được trao cho tập thể lập thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc; có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội hoặc đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua cấp Nhà nước.

Hạng nhì và ba có những tiêu chuẩn tương ứng với phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, tỉnh hoặc từng lĩnh vực quản lý. Vì vậy, một trường học được trao Huân chương Lao động là sự ghi nhận thành tích của tập thể nhà trường, khác với việc một học sinh hay sinh viên được trao huân chương với tư cách cá nhân.

Người được trao huân chương có quyền lợi gì? Theo quy định tại Nghị định 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ về mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, cá nhân được trao Huân chương Lao động được nhận bằng, khung, huân chương kèm tiền thưởng. Mức tiền thưởng được tính theo hệ số nhân với mức lương cơ sở tại thời điểm ban hành quyết định khen thưởng: Huân chương Lao động hạng nhất mức thưởng 9 lần mức lương cơ sở; hạng nhì 7,5 lần mức lương cơ sở; hạng ba 4,5 lần mức lương cơ sở. Nếu lấy mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính, tiền thưởng tương ứng là 21,06 triệu đồng đối với hạng nhất, 17,55 triệu đồng đối với hạng nhì và 10,53 triệu đồng đối với hạng ba. Đối với học sinh, sinh viên, tiền thưởng là quyền lợi vật chất trực tiếp gắn với quyết định khen thưởng dành cho cá nhân. Nếu người nhận chưa thành niên, việc quản lý và sử dụng khoản tiền này được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan. Việc được trao Huân chương Lao động không đồng nghĩa người nhận đương nhiên được miễn học phí, cấp học bổng, tuyển thẳng vào đại học, ưu tiên tuyển dụng hoặc hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.