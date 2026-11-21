Nhóm sinh viên Trường đại học Lạc Hồng giành chiến thắng tại vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp quốc tế VentureX Global Challenge 2026 với giảng thưởng trị giá 4.000 USD - Ảnh: LHU

Ngày 20-11 (giờ Mỹ), nhóm HEALIO, gồm bốn sinh viên khoa dược, Trường đại học Lạc Hồng đã giành chiến thắng tại vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp quốc tế VentureX Global Challenge 2026, tổ chức tại Đại học Bang Arizona (ASU), Mỹ.

Kết hợp dược liệu và công nghệ trong chăm sóc vết thương

Dự án mang tên "Màng phim thảo dược thông minh tích hợp công nghệ theo dõi thời điểm thay màng", kết hợp công nghệ bào chế dược phẩm, dược liệu thiên nhiên và AI, hướng đến hỗ trợ chăm sóc vết thương. Giải thưởng trị giá 4.000 USD do Cintana Education tài trợ.

Điểm đáng chú ý của dự án là sử dụng curcumin chiết xuất từ nghệ làm chất chỉ thị màu nhạy pH. Thông qua sự thay đổi màu sắc của màng phim, sản phẩm hướng đến khả năng hỗ trợ nhận biết những thay đổi tại vùng vết thương, qua đó cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng.

Bên cạnh curcumin, nhóm còn kết hợp chiết xuất lá trầu không và ứng dụng quản lý sức khỏe Healio tích hợp AI.

Sự kết hợp này hướng đến giải pháp theo dõi tình trạng vết thương và hỗ trợ người dùng nhận biết thời điểm cần thay màng.

Dự án do bốn sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Yến Ngọc, Nguyễn Thùy Dương và Quách Thị Huyền Diệu thực hiện, dưới sự hướng dẫn của hai giảng viên Đoàn Văn Viên và Nguyễn Thị Phương Thảo.

Trải nghiệm hệ sinh thái khởi nghiệp tại Mỹ

Chiến thắng của HEALIO là dấu ấn trong hành trình tham gia chương trình ASU VentureX Fall Experience 2026 của giảng viên, sinh viên Trường đại học Lạc Hồng từ ngày 15 đến 22-11.

Tại ASU, sinh viên tham gia các buổi huấn luyện khởi nghiệp, tìm hiểu cách xác định khách hàng, kiểm chứng nhu cầu thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh và trình bày ý tưởng trước chuyên gia. Các nhóm cũng được tiếp cận hệ sinh thái ươm tạo khởi nghiệp, kết nối cố vấn, tìm hiểu nguồn vốn và ứng dụng AI trong phát triển dự án.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là buổi gặp gỡ Vivek Kopparthi, đồng sáng lập kiêm CEO NeoLight. Câu chuyện doanh nghiệp khởi đầu với khoản tài trợ 7.000 USD, sau đó huy động khoảng 42 triệu USD và đưa sản phẩm đến khoảng 90 quốc gia đã mang đến góc nhìn thực tế về quá trình phát triển một doanh nghiệp công nghệ.

Đoàn cũng tham quan các không gian nghiên cứu như Luminosity Lab, Earth and Space và Walton Center for Planetary Health, tìm hiểu những dự án liên ngành về công nghệ, môi trường và phát triển bền vững.

Tại cuộc thi VentureX Global Challenge 2026, Trường đại học Lạc Hồng giành giải nhất. Các vị trí tiếp theo thuộc về Sunway University (Malaysia) và CEIPA Business School (Colombia) với giải nhì; Universidad Autónoma de Guadalajara (Mexico) và Universidad Internacional del Ecuador (Ecuador) đồng giải ba. Thông qua cuộc thi, nhóm HEALIO có cơ hội giới thiệu ý tưởng, tiếp nhận phản biện từ chuyên gia và thử sức trong môi trường khởi nghiệp quốc tế.