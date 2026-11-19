Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 50 năm mang tên Trường đại học Y Dược TP.HCM chiều 19-11 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 50 năm mang tên Trường đại học Y Dược TP.HCM chiều 19-11, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh yêu cầu đổi mới đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực y tế trong giai đoạn mới.

Thầy thuốc giỏi phải có người thầy giỏi

Theo Thứ trưởng Đào Xuân Cơ, người làm công tác giảng dạy trong lĩnh vực y tế đang gánh vác hai sứ mệnh cao quý, vừa chăm sóc, cứu chữa người bệnh, vừa đào tạo những thế hệ thầy thuốc tương lai.

"Một thầy thuốc giỏi có thể cứu chữa rất nhiều người bệnh. Một thầy thuốc đồng thời là người thầy giỏi còn truyền lại tri thức, kỹ năng và y đức cho nhiều thế hệ. Giá trị ấy được nhân lên qua từng lớp học trò", ông Cơ nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho rằng thước đo bền vững của một trường đại học y dược là năng lực của những người thầy thuốc được đào tạo, chất lượng chăm sóc người bệnh và niềm tin của xã hội.

Chiến lược nhân lực y tế cần giải quyết đồng thời ba yêu cầu: đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và phân bố; vững về năng lực chuyên môn và y đức; có khả năng làm chủ công nghệ, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

"Không thể chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Nhưng cũng không thể chỉ tập trung nhân lực giỏi ở các đô thị lớn trong khi tuyến cơ sở và nhiều địa phương còn thiếu người", ông Cơ lưu ý.

Dịp này, Trường đại học Y Dược TP.HCM đón nhận nhiều hình thức khen thưởng, trong đó có Huân chương Lao động hạng nhì dành cho một cá nhân, Huân chương Lao động hạng ba dành cho ba cá nhân, và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho bốn tập thể, 13 cá nhân - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Gợi mở 6 lĩnh vực mũi nhọn cho Trường đại học Y Dược TP.HCM

Theo Thứ trưởng Đào Xuân Cơ, danh tiếng của một trường đại học y dược phải được xây dựng từ năng lực thực chất, với thành quả cuối cùng hướng đến người bệnh.

Ông đề nghị nhà trường tập trung năm định hướng phát triển gồm đổi mới đào tạo theo chuẩn năng lực hành nghề; gắn kết nhà trường với bệnh viện và cộng đồng; phát triển, trọng dụng đội ngũ giảng viên, thầy thuốc và nhà khoa học; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế; đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, minh bạch và tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.

Đáng chú ý, Thứ trưởng gợi mở một số lĩnh vực có thể phát triển thành mũi nhọn như y học chính xác, công nghệ sinh học và di truyền, tim mạch, ung thư học, hồi sức cấp cứu, bệnh truyền nhiễm, y tế công cộng, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu y sinh.

Ông mong muốn đến năm 2046, nhà trường có thể đánh giá sự phát triển bằng những kết quả cụ thể như số chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định, nhóm nghiên cứu mạnh có công trình được quốc tế ghi nhận, kỹ thuật được chuyển giao cho tuyến dưới và các nhà khoa học trẻ trưởng thành thành chuyên gia đầu ngành.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải) - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - trao cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho Trường đại học Y Dược TP.HCM - Ảnh: TRẦN HUỲNH



Hướng đến trong top 100 trường đại học sức khỏe hàng đầu châu Á Tại buổi lễ, GS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TP.HCM, nhìn lại hành trình 50 năm phát triển của trường với ba giá trị cốt lõi là đoàn kết và vượt khó, tiên phong và đổi mới, kế thừa và tiếp nối giữa các thế hệ. Theo ông, bước vào thời kỳ đổi mới, trường từng bước xây dựng các chuyên ngành đào tạo mới, áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, mở rộng hợp tác quốc tế và hình thành các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu. Nhà trường cũng hỗ trợ phát triển các cơ sở giáo dục sức khỏe tại nhiều tỉnh, thành phía Nam. Một dấu ấn được hiệu trưởng nhắc đến là quá trình xây dựng Bệnh viện Đại học Y Dược. Đây là khát vọng được nhiều thế hệ lãnh đạo, giảng viên và viên chức vun đắp, từng bước trở thành hiện thực. Hiện nay, bệnh viện là mô hình kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe. "Trước những yêu cầu mới của y học chính xác, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, nhà trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động thích ứng. Trên nền tảng truyền thống đã được xây dựng, trường hướng đến tầm nhìn trở thành một trong 100 trường đại học sức khỏe hàng đầu châu Á", ông Tuấn nói.