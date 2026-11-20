PGS.TS Hoàng Thị Đông Quỳ được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 - Ảnh: NVCC

Được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, PGS.TS Hoàng Thị Đông Quỳ, giảng viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), ghi dấu ấn trong nghiên cứu khoa học vật liệu và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên.

Đưa nghiên cứu khoa học vào giảng đường

Theo PGS.TS Hoàng Thị Đông Quỳ, nghiên cứu khoa học và giảng dạy có mối quan hệ gắn bó, bổ trợ lẫn nhau. Hoạt động nghiên cứu giúp giảng viên cập nhật kiến thức, tiếp cận những tiến bộ khoa học và đưa kết quả nghiên cứu vào bài giảng. Quá trình giảng dạy, trao đổi với sinh viên cũng mang đến những góc nhìn, câu hỏi và ý tưởng mới cho hoạt động nghiên cứu.

Cô chia sẻ: "Điều quan trọng là giúp sinh viên hiểu cách một vấn đề khoa học được đặt ra, nghiên cứu và giải quyết, thay vì chỉ tiếp nhận những kiến thức có sẵn". Qua đó, người học hình thành tư duy phản biện, tính chủ động và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Trong hành trình giảng dạy và nghiên cứu, mỗi thế hệ sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đều để lại những kỷ niệm riêng với nữ phó giáo sư.

Năng lực và sự trưởng thành của các học trò được ghi nhận qua nhiều giải thưởng, học bổng trong giai đoạn 2021-2025: Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam, học bổng tiến sĩ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, Giải thưởng Lê Văn Thới; học bổng và các giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Đại học Quốc gia TP.HCM và quốc tế.

"Tôi may mắn được đồng hành với nhiều thế hệ học trò có năng lực, nhiệt huyết và đạt thành tích đáng tự hào trong học tập, nghiên cứu khoa học. Điều khiến tôi vui và xúc động nhất là chứng kiến các bạn trưởng thành, tự tin theo đuổi con đường riêng sau khi rời giảng đường.

Với tôi, thành quả ý nghĩa nhất của nghề giáo là khơi dậy tiềm năng, truyền cảm hứng và tạo động lực để học trò phát triển. Chính các thế hệ học trò cũng tiếp thêm động lực để tôi yêu nghề và không ngừng hoàn thiện bản thân", cô chia sẻ.

TS Hoàng Thị Đông Quỳ đang hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (ảnh trái) và cô được vinh danh tại Giải thưởng Lê Văn Thới năm 2025 với vai trò giảng viên hướng dẫn - Ảnh: NVCC

Kiên trì theo đuổi hướng nghiên cứu bền vững

Từ niềm đam mê khám phá tri thức, cô Quỳ lựa chọn gắn bó với giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học. Cô cùng các cộng sự theo đuổi hướng phát triển vật liệu mới theo định hướng bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải.

Cô còn chú trọng kết nối hoạt động nghiên cứu với giảng dạy, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận những vấn đề khoa học thực tiễn, hình thành tư duy độc lập và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu.

Giai đoạn 2021-2025, cô đã hoàn thành và nghiệm thu một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, một đề tài cấp Đại học Quốc gia TP.HCM và một đề tài cấp trường; đồng thời thực hiện thêm một đề tài cấp Nhà nước và một đề tài cấp Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hoạt động nghiên cứu ghi dấu với 58 công bố khoa học, trong đó có 43 công bố quốc tế thuộc danh mục SCIE, gồm 35 công bố thuộc nhóm Q1; cùng 2 công bố trong nước, 12 báo cáo tại các hội nghị khoa học trong và ngoài nước và một chương sách quốc tế.

Giữ giá trị người thầy trong thời trí tuệ nhân tạo

PGS.TS Hoàng Thị Đông Quỳ cho rằng giảng viên cần chủ động đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy và cách tiếp cận tri thức, đồng thời không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức để đáp ứng những yêu cầu mới của giáo dục đại học trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Dù vậy, cô cho rằng những giá trị cốt lõi của nghề giáo vẫn cần được gìn giữ, gồm tâm huyết với nghề, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với người học. "Công nghệ có thể hỗ trợ truyền tải tri thức, nhưng không thể thay thế sự đồng hành, định hướng và truyền cảm hứng của người thầy", cô nhấn mạnh.

Được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh là Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, cô xem đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của bản thân, đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên đã đồng hành trong hành trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Danh hiệu cũng là động lực để cô tiếp tục đóng góp cho giáo dục và khoa học.

Gửi thông điệp đến sinh viên và giảng viên trẻ, cô mong mỗi người luôn giữ niềm đam mê, sự tò mò và khát vọng học hỏi. Người trẻ cần chủ động tích lũy kiến thức, mạnh dạn trải nghiệm, không ngại thất bại và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Dấu ấn nhà khoa học nữ qua những giải thưởng lớn Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM khen thưởng PGS.TS Hoàng Thị Đông Quỳ - nhà khoa học nữ có công bố quốc tế xuất sắc - Ảnh: NVCC Những đóng góp của cô Hoàng Thị Đông Quỳ được ghi nhận qua nhiều giải thưởng. Năm 2017, cô nhận Giải thưởng Nhà khoa học nữ xuất sắc cấp quốc gia thuộc chương trình L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học. Năm 2021, cô là đại diện Việt Nam lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Underwriters Laboratories - ASEAN-U.S. Science Prize for Women. Cô cũng được vinh danh là Nữ trí thức tiêu biểu TP.HCM giai đoạn 2019-2024 và giảng viên của năm 2022 cấp Đại học Quốc gia TP.HCM.