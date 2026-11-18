Tại buổi lễ, PGS.TS. Tạ Quang Đông (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhạc viện TP.HCM. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của nhà trường trong công tác đào tạo, biểu diễn và nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Nhạc viện dành thời gian tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, những người đã góp công vun đắp nhà trường qua nhiều giai đoạn.

Ngày 18-11, lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba được tổ chức đầy trang trọng tại Phòng hòa nhạc lớn của Nhạc viện TP.HCM

Buổi lễ có sự tham dự của PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Giám đốc Nhạc viện TP.HCM; ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học - cao đẳng thành phố; cùng các lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.HCM, các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nghệ sĩ và đông đảo học sinh, sinh viên, cựu học viên của Nhạc viện.

Dịp này, Nhạc viện cũng đón nhận Cờ truyền thống 70 năm của UBND TP.HCM do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học - cao đẳng thành phố trao, cùng nhiều hình thức khen thưởng dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Hành trình 70 năm

Trước phần lễ chính thức, chương trình hòa nhạc và phim tư liệu về hành trình 70 năm đã đưa các khách mời cùng nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển đầy dấu ấn của Nhạc viện.

Không khí buổi gặp gỡ càng thêm gần gũi khi nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ từng gắn bó với mái trường cùng trở về, chia sẻ niềm vui trong dấu mốc đặc biệt.

Mở đầu chương trình là phần hòa nhạc do nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch chỉ huy, với sự tham gia của các nghệ sĩ solo cùng dàn nhạc và dàn hợp xướng hơn 100 thành viên.

Những tác phẩm mang âm hưởng hào hùng tạo không khí đặc biệt cho ngày hội của nhiều thế hệ thầy trò.

Trong diễn văn kỷ niệm, TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, nhắc lại dấu mốc ngày 12-4-1956, khi Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn thành lập, đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại thành phố.

Năm 1960, trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Sau ngày đất nước thống nhất, nhà trường trải qua những giai đoạn chuyển đổi và phát triển, đến năm 1981 chính thức mang tên Nhạc viện TP.HCM.

Qua nhiều giai đoạn, từ mái trường này đã có hàng nghìn nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, nhà giáo, nhạc trưởng, nhà nghiên cứu được đào tạo và trưởng thành, đóng góp cho đời sống âm nhạc trong nước và quốc tế.

Theo TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng, dấu ấn của Nhạc viện không chỉ nằm ở những thành tích hay danh hiệu, mà còn được tạo nên từ tâm huyết của người thầy, sự nỗ lực của người học và quá trình trao truyền tình yêu âm nhạc qua từng thế hệ.



Nhà trường hiện đào tạo nhiều chuyên ngành, từ âm nhạc truyền thống, thanh nhạc, nhạc cụ phương Tây đến sáng tác, chỉ huy và âm nhạc học; duy trì hệ thống đào tạo từ trung cấp đến sau đại học.

Trong đó, việc gìn giữ âm nhạc dân tộc song song với tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới là một định hướng xuyên suốt.

Giám đốc Nhạc viện cho biết nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời phát huy những giá trị âm nhạc truyền thống.

PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bìa phải), trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM.

Tiếp nối truyền thống bằng chất lượng đào tạo và hội nhập

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận và biểu dương những kết quả Nhạc viện đạt được, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025 trên ba lĩnh vực đào tạo, biểu diễn nghệ thuật và nghiên cứu khoa học.

Ông đánh giá nhà trường đã duy trì hệ thống đào tạo từ trung cấp đến sau đại học, từng bước đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành và môi trường nghề nghiệp.

Về đào tạo, năm học 2025 - 2026, Nhạc viện có 2.561 học sinh, sinh viên và học viên ở các bậc đào tạo. Hoạt động biểu diễn cũng được duy trì với nhiều chương trình hòa nhạc, thính phòng, opera, giao hưởng và âm nhạc truyền thống. Các hoạt động không chỉ phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại mà còn đưa âm nhạc chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, các cơ sở đào tạo nghệ thuật cần vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với Nhạc viện trong hành trình phát triển tiếp theo.

Ở lĩnh vực nghiên cứu, Nhạc viện chú trọng biên soạn giáo trình, triển khai các đề tài khoa học, đồng thời nghiên cứu, sưu tầm và tư liệu hóa âm nhạc truyền thống, trong đó có Đờn ca tài tử Nam Bộ. Đây là một trong những hướng đi góp phần kết nối công tác đào tạo với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc dân tộc.

Những kết quả đạt được là nền tảng để nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò của một cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp có uy tín.

Giữa những ngày hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ thầy trò càng tôn thêm ý nghĩa của cột mốc 70 năm của Nhạc viện TP.HCM: một hành trình được vun đắp bằng công sức, tình yêu âm nhạc và sự tiếp nối của những người đã, đang gắn bó với mái trường.