Sinh viên Nguyễn Thanh Mai được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh: NVCC



Huân chương Lao động hạng nhất là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 13 năm theo đuổi vovinam của Thanh Mai, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Cô từng giành huy chương vàng Giải vô địch vovinam thế giới năm 2025 tại Indonesia.

13 năm theo đuổi đam mê võ thuật, được trao Huân chương Lao động

Sinh năm 2005, Nguyễn Thanh Mai hiện là sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam, đồng thời thi đấu cho đoàn thể thao TP.HCM. Với gương mặt sáng và những động tác kỹ thuật đẹp mắt, nữ vận động viên gây ấn tượng qua các phần trình diễn vovinam, đặc biệt ở nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ.

Bắt đầu tập luyện vovinam từ sớm, đến nay Mai đã có khoảng 13 năm gắn bó với môn võ này. Quá trình rèn luyện bền bỉ giúp cô từng bước khẳng định năng lực tại các giải đấu. Năm 2023, Mai gây chú ý tại các giải trẻ toàn quốc với thành tích giành hai huy chương vàng.

Tháng 11-2025, tại Giải vô địch Vovinam thế giới tổ chức ở Indonesia, Thanh Mai xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển Vovinam Việt Nam.

Một năm sau, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, nữ vận động viên tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung sở trường, mang về Huy chương Vàng cho đoàn thể thao TP.HCM.

Với những thành tích nổi bật, tại lễ khai mạc môn Vovinam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Thanh Mai vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng nhất. Phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025.

Chia sẻ về dấu mốc đặc biệt này, Mai cho biết: "Ở độ tuổi của tôi, được nhận Huân chương Lao động hạng nhất là điều vô cùng vinh dự và rất quý giá. Tôi cảm thấy đây là cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời mình, là sự ghi nhận để tôi có thể cố gắng hơn, phát triển thành tích ở các mùa giải tới và phát triển bản thân trong tương lai".

Nguyễn Thanh Mai xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ tại Giải vô địch vovinam thế giới năm 2025 và hình ảnh cô trong bộ đồng phục sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam - Ảnh: NVCC

Nỗ lực trên cả giảng đường và võ đài

Đằng sau những tấm huy chương là quá trình tập luyện kéo dài, đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật. Với Mai, việc duy trì phong độ thi đấu, trau dồi kỹ thuật và thể lực là những yêu cầu quan trọng để chuẩn bị cho mỗi mùa giải.

"Để có được thành tích thi đấu tốt và mùa giải có ý nghĩa thì mình và cả đội đã dành ra một khoảng thời gian để tập luyện, trau dồi chuyên môn, kỹ thuật và thể lực để có thể thi đấu tốt", Mai chia sẻ.

Nữ vận động viên cho biết cô luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các thầy cô trong ban huấn luyện và các anh chị, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Tuy nhiên, việc duy trì sự ổn định, tự tin và bản lĩnh trong thi đấu vẫn là thử thách. Những đợt tập trung thi đấu kéo dài cũng phần nào ảnh hưởng đến việc học tại trường.

Vừa theo đuổi chương trình đại học, vừa tham gia thi đấu thể thao thành tích cao, Mai phải nỗ lực sắp xếp thời gian để đáp ứng cả hai nhiệm vụ. Với cô, sự hỗ trợ từ thầy cô, đồng đội cùng tinh thần kiên trì là những yếu tố quan trọng giúp tiếp tục theo đuổi đam mê.

Từ những giải đấu trẻ trong nước đến đấu trường thế giới và Đại hội Thể thao toàn quốc, hành trình của Nguyễn Thanh Mai là dấu ấn của một vận động viên trẻ bền bỉ với Vovinam.