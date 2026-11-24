Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mở rộng phạm vi cấm hút thuốc tại các trường đại học, cao đẳng - Ảnh minh họa do AI tạo

Quy định mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá ra toàn bộ khuôn viên trường học nhận được sự đồng tình của nhiều sinh viên, giảng viên vì góp phần xây dựng môi trường học tập trong lành.

Mở rộng lệnh cấm hút thuốc lá ra toàn bộ khuôn viên trường đại học

Quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mở rộng phạm vi cấm hút thuốc tại cơ sở giáo dục, đồng thời siết hoạt động kinh doanh, quảng cáo và phân phối sản phẩm thuốc lá.

Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027, quy định tất cả cơ sở giáo dục thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn cả trong nhà và trong phạm vi khuôn viên.

Theo đó, tại các trường đại học, cao đẳng và học viện, phạm vi cấm được mở rộng đến sân trường, hành lang ngoài trời, khu vực cây xanh, sân thể thao và những không gian mở khác thuộc khuôn viên nhà trường.

Quy định áp dụng đối với toàn bộ người học, cán bộ, giảng viên và khách đến trường.

Trước đây, các cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà. Sinh viên, giảng viên và người đến trường không được hút thuốc tại phòng học, giảng đường, thư viện, văn phòng. Tuy nhiên, các khu vực ngoài trời trong khuôn viên chưa thuộc diện cấm bắt buộc.

Việc mở rộng phạm vi cấm được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng hút thuốc tại các khu vực sinh hoạt chung, giảm nguy cơ tiếp xúc với khói thuốc thụ động và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe trong môi trường giáo dục.

Chuẩn bị phương án giám sát, xử lý vi phạm

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho biết tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên trường hiện không còn phổ biến.

"Nhà trường sẽ rà soát toàn bộ khuôn viên, xác định những vị trí thường xảy ra tình trạng hút thuốc để bố trí biển báo. Lực lượng bảo vệ sẽ phối hợp với phòng công tác sinh viên kiểm tra các khu vực như nhà vệ sinh, bãi giữ xe, hành lang và sân trường.

Trường cũng sẽ đưa nội dung cấm hút thuốc vào chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa, nội quy sinh viên và quy định dành cho khách đến trường. Tại những khu vực phù hợp, nhà trường có thể sử dụng hệ thống camera để hỗ trợ giám sát", ông Tiến cho biết.

Trường đại học Lạc Hồng vừa ban hành quy định cấm hút thuốc lá dưới mọi hình thức trong toàn bộ khuôn viên trường, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Trường nghiêm cấm sử dụng thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm tương tự tại tất cả khu vực, từ giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá đến hành lang, khu thể thao và căng tin. Nhà trường cũng không bố trí khu vực hút thuốc riêng trong khuôn viên.

Đối với sinh viên vi phạm, trường áp dụng hình thức nhắc nhở trực tiếp hoặc lập biên bản. Trường hợp cố tình tái phạm có thể bị trừ điểm rèn luyện và xem xét kỷ luật theo quy định. Nhà trường đồng thời nghiêm cấm các hành vi mua bán, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm thuốc lá và vứt tàn thuốc, đầu lọc, bao bì thuốc lá không đúng nơi quy định.

Thuốc lá điện tử gây hại đến sức khỏe - Ảnh: D.LIỄU

Ủng hộ xây dựng khuôn viên trường học không khói thuốc

Nhiều sinh viên, giảng viên đồng tình với quy định mới, cho rằng việc cấm hút thuốc trong toàn bộ khuôn viên trường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế tình trạng hút thuốc tại các khu vực sinh hoạt chung và tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

Để quy định được thực hiện nghiêm túc, các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, lắp đặt biển báo tại những vị trí dễ quan sát, đồng thời có biện pháp nhắc nhở và giám sát phù hợp đối với người học, cán bộ, giảng viên và khách đến trường.

ThS Nguyễn Thái Châu, Phó trưởng phòng công tác sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing, cho rằng quy định mới cần thiết để bảo vệ sức khỏe của giảng viên, sinh viên và những người thường xuyên học tập, làm việc trong trường.

"Thực tế hiện nay, số sinh viên hút thuốc không nhiều. Tuy nhiên, các trường vẫn cần duy trì môi trường giáo dục không khói thuốc, chủ động tuyên truyền, lắp đặt biển báo và tăng cường kiểm tra để bảo đảm quy định được thực hiện nghiêm túc. Việc này cần sự phối hợp giữa nhà trường, giảng viên và sinh viên nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và tôn trọng không gian chung", ông Châu nói.

Thùy Mai, sinh viên Trường đại học Lạc Hồng, bày tỏ sự đồng tình với quy định mới. "Rất mong nhà trường lắp đặt biển thông báo tại khu vực nhà vệ sinh và các vị trí trong khuôn viên để nhắc nhở sinh viên. Những trường hợp vi phạm cần được xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức chấp hành và tạo tính răn đe", Mai nói.

Trường đại học Lạc Hồng đã ra quy định cấm hút thuốc lá trong toàn trường - Ảnh: N.T.

Hình thành thói quen sống lành mạnh PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, đánh giá quy định cấm hút thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên cơ sở giáo dục đại học từ ngày 1-7-2027 là bước tiến tích cực, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng môi trường giáo dục. Theo ông Quỳnh, trường đại học còn có vai trò hình thành lối sống, ý thức trách nhiệm và văn hóa ứng xử của người học. Môi trường không khói thuốc giúp bảo vệ sức khỏe sinh viên, giảng viên, người lao động, hạn chế tác động của khói thuốc thụ động và tạo không gian học tập an toàn, thân thiện. "Việc thực hiện quy định cũng là dịp nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi thành viên trong trường. Nhà trường sẽ chú trọng tuyên truyền, vận động, xây dựng văn hóa không khói thuốc, khuyến khích sinh viên hình thành lối sống lành mạnh và tôn trọng sức khỏe những người xung quanh", ông Quỳnh cho biết.