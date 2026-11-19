Các bệnh viện tại TP.HCM treo biển cấm hút thuốc lá trong nhà và toàn bộ khuôn viên bệnh viện - Ảnh: HCDC

Ngày 19-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay trong năm 2026, đơn vị đã giám sát công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 18 bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Kết quả ghi nhận trên hồ sơ khá tích cực khi 100% bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, treo biển cấm hút thuốc và tổ chức ký cam kết, nhiều đơn vị còn lồng ghép tư vấn cai nghiện thuốc lá trong quá trình khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên thực tế giám sát cho thấy vẫn còn nhiều bất cập. Có đến 94,4% bệnh viện ghi nhận mẩu thuốc lá trong khuôn viên, 44,4% ghi nhận hành vi hút thuốc trực tiếp và chỉ 1/18 đơn vị đạt đầy đủ 9 tiêu chí bệnh viện không khói thuốc.

Những con số này cho thấy khoảng cách giữa việc thực hiện quy định và thay đổi hành vi vẫn còn đáng kể. Biển cấm hay bản cam kết mới chỉ là điều kiện cần.

Khi việc nhắc nhở và xử lý vi phạm chưa được duy trì thường xuyên, khói thuốc vẫn dễ dàng len lỏi vào những góc khuất như nhà xe, hành lang, căng tin hay khu vực cổng bệnh viện.

Theo HCDC, người hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện có thể là thân nhân người bệnh đang chịu nhiều căng thẳng, lo âu.

Tuy nhiên việc hút thuốc để giải tỏa áp lực cá nhân lại khiến những người xung quanh phải chịu nguy cơ từ khói thuốc thụ động.

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có khoảng 70 chất gây ung thư. Không có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động nào được xem là an toàn.

Đặc biệt, tại bệnh viện, những người có nguy cơ bị ảnh hưởng thường là bệnh nhân, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Việc tiếp xúc với khói thuốc có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý tim mạch, hô hấp và ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sức khỏe.

Để xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc, cần có sự phối hợp và trách nhiệm từ cả người dân lẫn cơ sở y tế:

Đối với người dân, không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện. Khi cần giải tỏa căng thẳng, hãy chọn một cách khác thay vì hút thuốc. Khi phát hiện hành vi vi phạm, hãy thông báo cho nhân viên y tế hoặc bảo vệ để kịp thời nhắc nhở, xử lý.

Đối với cơ sở y tế cần tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất tại các khu vực dễ phát sinh vi phạm như khu vực chờ, nhà vệ sinh, nhà xe, căng tin.

Phân công đầu mối chịu trách nhiệm tại từng khoa, phòng; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của nhân viên y tế và thực hiện lồng ghép tư vấn cai nghiện thuốc lá trong quá trình khám, chữa bệnh.

Xây dựng môi trường bệnh viện trong lành, không khói thuốc chính là góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.