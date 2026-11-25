Năm 2027, Trường đại học Luật TP.HCM cho phép thí sinh sử dụng nhiều loại chứng chỉ ngoại ngữ, trong đó có IELTS để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo thông báo phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2027, Trường đại học Luật TP.HCM cho phép thí sinh sử dụng nhiều loại chứng chỉ ngoại ngữ, trong đó có IELTS để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển có môn tương ứng.

IELTS 5.5 được quy đổi thành 8 điểm môn tiếng Anh

Đối với tiếng Anh, mức quy đổi được chia thành năm bậc, tương ứng với điểm môn ngoại ngữ từ 8 đến 10. Cụ thể, thí sinh có IELTS Academic 5.5 được quy đổi thành 8 điểm; IELTS 6.0 thành 8,5 điểm; IELTS 6.5 thành 9 điểm; IELTS 7.0 thành 9,5 điểm và từ 7.5 trở lên được tính 10 điểm.

Ngoài IELTS, trường chấp nhận nhiều chứng chỉ tiếng Anh khác như TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC, Cambridge Linguaskill, Cambridge Exam, APTIS ESOL, VSTEP và PTE Academic.

Trong đó, với TOEIC, thí sinh phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về điểm nghe - đọc, nói và viết. Chẳng hạn, để được quy đổi thành 8 điểm, thí sinh cần đạt tối thiểu 600 điểm nghe - đọc, 150 điểm nói và 160 điểm viết. Mức quy đổi cao nhất 10 điểm yêu cầu lần lượt từ 850, 175 và 185 điểm ở ba kỹ năng.

Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ khác, mức quy đổi cũng được phân theo từng bậc năng lực. Chẳng hạn, PTE Academic từ 39 điểm được quy đổi thành 8 điểm, từ 47 điểm thành 8,5 điểm, từ 55 điểm thành 9 điểm, từ 63 điểm thành 9,5 điểm và từ 71 điểm trở lên thành 10 điểm.

Quy đổi chứng chỉ tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung

Không chỉ tiếng Anh, trường còn áp dụng quy đổi chứng chỉ tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc sang điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển.

Cụ thể, chứng chỉ DELF tiếng Pháp trình độ B1, JLPT tiếng Nhật cấp độ N3 và HSK tiếng Trung bậc 3 được quy đổi thành 8 điểm. Ở mức tiếp theo, DELF B2, JLPT N2 và HSK 4 tương ứng 9 điểm.

Thí sinh đạt DELF từ C1 trở lên, JLPT N1 hoặc HSK từ bậc 5 trở lên được quy đổi thành 10 điểm.

Trường lưu ý mỗi thí sinh chỉ được công nhận điểm quy đổi theo một loại chứng chỉ có mức cao nhất nếu sở hữu nhiều loại điểm hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

Việc quy đổi này được áp dụng khi thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 và đăng ký tổ hợp có môn ngoại ngữ tương ứng. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp sau khi áp dụng quy đổi và điểm ưu tiên theo quy định (nếu có).

Các loại điểm/chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để quy đổi

Bảng quy đổi điểm/chứng chỉ tiếng Anh