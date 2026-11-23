Trường đại học Luật TP.HCM vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2027 chính thức. Năm nay trường sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực. Trong ảnh: Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Chiều 23-11, Trường đại học Luật TP.HCM đã công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2027. Đây là trường đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh chính thức cho năm học tới.

Bốn phương thức xét tuyển, sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực

Năm 2027, trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho 11 ngành đào tạo.

Phương thức 1 - Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dành cho các đối tượng đủ điều kiện, trong đó có thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở những môn học phù hợp với ngành đăng ký.

Phương thức 2 - Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Điểm xét tuyển được tính từ tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp có môn này.

Phương thức 3 - Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ), sử dụng điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong cả ba năm lớp 10, 11 và 12.

Phương thức 4 - Xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, gồm V-SAT, V-ACT và HSA. Điểm thi được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Đối với phương thức xét tuyển học bạ và kết quả thi đánh giá năng lực, trường sẽ xác định mức quy đổi tương đương sau khi có dữ liệu thống kê từ bộ, các đơn vị tổ chức kỳ thi và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Tuyển 11 ngành, mở mới ngành luật kinh tế

Bên cạnh thế mạnh về pháp luật, trường tiếp tục mở rộng các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, công nghệ và ngôn ngữ, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế.

Trong đó, luật kinh tế là ngành mới, cùng hai ngành thuộc lĩnh vực pháp luật là luật và luật thương mại quốc tế. Ngành học này hướng đến nhóm thí sinh quan tâm kiến thức pháp lý gắn với hoạt động kinh tế, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Ở nhóm ngành công nghệ, trường tiếp tục tuyển sinh công nghệ tài chính (Fintech), kinh tế số và thương mại điện tử. Ngành công nghệ tài chính có chuyên ngành tài chính và pháp lý số; ngành kinh tế số có chuyên ngành kinh tế bền vững và phân tích dữ liệu kinh tế.

Ngoài ra, ngành kinh doanh quốc tế có các chuyên ngành thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế; ngành tài chính - ngân hàng có các chuyên ngành quản trị tài chính công, thẩm định giá và quản trị tài sản.

Ở nhóm ngành ngôn ngữ, trường đào tạo ngôn ngữ Anh với chuyên ngành tiếng Anh pháp lý và ngôn ngữ Trung Quốc với hai chuyên ngành tiếng Trung pháp lý, tiếng Trung thương mại.

Tại Phân hiệu Quảng Trị, trường tuyển sinh các ngành luật, ngôn ngữ Trung Quốc và quản trị kinh doanh.

Thí sinh xét tuyển ngành luật phải đáp ứng điều kiện riêng

Một điểm thí sinh cần lưu ý là điều kiện đầu vào đối với ba ngành luật, luật thương mại quốc tế và luật kinh tế.

Thí sinh đăng ký vào các ngành này phải đáp ứng ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ đại học và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của trường.

Đặc biệt, thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển học bạ hoặc kết quả thi đánh giá năng lực vào ba ngành trên phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt, tương ứng học lực từ loại giỏi trở lên, đồng thời đáp ứng các điều kiện đầu vào khác.

Đối với những ngành còn lại, thí sinh cần đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do trường công bố.

Về chứng chỉ ngoại ngữ, trường tiếp tục áp dụng chính sách quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Các chứng chỉ được công nhận gồm IELTS Academic, TOEFL, TOEIC, Cambridge, APTIS ESOL, VSTEP, PTE Academic, HSK, JLPT, DELF và TCF.

Trong đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic từ 5.5 trở lên được xem xét quy đổi thành điểm tiếng Anh theo thang điểm của trường. Nếu sở hữu nhiều chứng chỉ, thí sinh chỉ được công nhận điểm quy đổi của một chứng chỉ có mức điểm cao nhất theo quy định.

Theo lộ trình tuyển sinh, ngưỡng đầu vào đối với nhóm ngành pháp luật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường dự kiến công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào vào ngày 10-7-2027.

Trường lưu ý các mức quy đổi tương đương giữa những phương thức xét tuyển sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu thống kê và kết quả các kỳ thi liên quan. Thí sinh cần theo dõi thông tin chính thức để lựa chọn ngành, tổ hợp và phương thức xét tuyển phù hợp.