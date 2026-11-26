Tác giả Lương Thị Xuyên (Lạng Sơn), giành giải đặc biệt với bài viết: Phá vỡ "bẫy nghèo" luẩn quẩn: Vì sao trẻ em miền núi cần được giáo dục tài chính sớm? - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sáng 26-11, Tạp chí Công dân và Khuyến học (Hội Khuyến học Việt Nam) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Giáo dục tài chính thông minh" năm 2026.

Sau hơn 5 tháng phát động và triển khai trên toàn quốc, cuộc thi nhận được hơn 400 tác phẩm dự thi, trong đó có 357 bài dự thi hợp lệ.

Nhà báo Tô Quang Phán - Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết điều xúc động và giàu ý nghĩa là phần lớn tác giả dự thi đều là những cây bút không chuyên.

Họ là ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình; là nhà giáo, chuyên gia công nghệ thông tin, doanh nhân, người buôn bán nhỏ, người làm nông, cán bộ nghỉ hưu, cho đến các em học sinh, sinh viên…

"Sự hưởng ứng nhiệt thành ấy là minh chứng cho thấy giáo dục tài chính đã thực sự trở thành mối quan tâm chung, sâu sắc của toàn xã hội", ông Phán nói.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thúy Sen - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Quốc hội, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, tác giả các ấn phẩm về giáo dục tài chính, tiền tệ và ngân hàng tại Việt Nam - cho rằng cuộc thi đã rất "đúng" và "trúng".

Cụ thể, cuộc thi đã đúng về mặt chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến vấn đề giáo dục tài chính. Tháng 5-2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, trong đó đề cập đến việc giáo dục tài chính cho người dân nói chung và cho giới trẻ nói riêng. Bên cạnh đó, chủ trương của Bộ GD-ĐT sẽ đưa giáo dục tài chính vào trường học cho học sinh phổ thông.

Bà Lê Thị Thúy Sen - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Quốc hội, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: NGUYÊN BẢO

"Các quốc gia phát triển rất quan tâm đến giáo dục tài chính cho người dân, giáo dục tài chính từ sớm cho học sinh phổ thông. Từ cấp một các em đã được phân biệt giữa điều mình cần và điều mình muốn, giúp câu chuyện tư duy tài chính lớn dần, đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn hơn trong tương lai", bà Sen chia sẻ.

Kết quả, hội đồng xét giải thưởng đã lựa chọn 20 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó, giải đặc biệt dành cho bài viết: Phá vỡ "bẫy nghèo" luẩn quẩn: Vì sao trẻ em miền núi cần được giáo dục tài chính sớm? của tác giả Lương Thị Xuyên mang đến góc nhìn đột phá về an sinh và giáo dục tài chính vùng cao.

Cùng với đó là các giải nhất, nhì, ba và 12 giải khuyến khích tôn vinh các tác phẩm giàu tính thực tiễn và các giải thưởng dành cho tập thể có nhiều bài dự thi, cá nhân có bài viết được nhiều người đọc.