Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Kế hoạch nhằm phát triển mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho thủ đô.

Trong giai đoạn 2026-2030, 68 trường THPT dự kiến được xây mới tại nhiều phường, xã như Đông Anh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Đại Mỗ, Cầu Giấy, Nội Bài, Hà Đông, Yên Sở, Dương Nội, Chương Dương, Đống Đa, Vĩnh Tuy, Đan Phượng...

Đến năm 2050, tổng số trường THPT được xây mới theo quy hoạch dự kiến là 88 trường.

Về định hướng phát triển, đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng nền giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng cao; bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và phát triển các mô hình giáo dục nòng cốt.

Thành phố hướng tới từng bước tiệm cận trình độ giáo dục tiên tiến trong khu vực và quốc tế, khẳng định vai trò tiên phong trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tầm nhìn đến năm 2065 và 100 năm, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu châu Á, có nhiều cơ sở giáo dục thuộc nhóm đầu khu vực và đạt chuẩn quốc tế.

Danh sách 88 trường THPT tại Hà Nội được xây mới giai đoạn 2026-2050: