Trường Marie Curie Mèo Vạc, Tuyên Quang - Ảnh: NTCC

Trong thư gửi thầy Nguyễn Xuân Khang, 77 tuổi, người sáng lập Trường Marie Curie Hà Nội, ngày 20-11, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết nghĩa cử cao đẹp của thầy thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tinh thành trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là ở những vùng còn khó khăn.

Ông Sơn đã nhắc tới hai việc làm của thầy Khang: xây trường cho học sinh vùng cao nguyên đá Mèo Vạc (Tuyên Quang) và nhận chăm lo lâu dài cho 22 trẻ em Làng Nủ (Lào Cai) sau trận lũ quét.

Bộ trưởng cho rằng những việc làm này thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của một người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi.

Thay mặt ngành giáo dục, Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao và gửi tới thầy Khang lời cảm ơn chân thành, sâu sắc.

Với ngôi trường tại Mèo Vạc, Bộ trưởng cho rằng giá trị của công trình không chỉ là vật chất, mà còn nằm ở tình yêu thương con người, tình yêu quê hương, đất nước mà thầy Khang gửi gắm trong đó. Ngôi trường sẽ phục vụ nhiều thế hệ học sinh, giúp các em có thêm điều kiện học tập và cơ hội phát triển.

Bộ trưởng tin rằng những việc làm của thầy Khang tiếp tục được lan tỏa, khơi dậy sự chung tay của cộng đồng trong việc chăm lo cho trẻ em và sự nghiệp giáo dục.

Thầy Nguyễn Xuân Khang chụp ảnh với những sinh viên tham gia dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc - Ảnh: VĨNH HÀ

Những năm qua, thầy Nguyễn Xuân Khang có nhiều hoạt động hướng tới học sinh vùng cao. Trước đó, năm 2022, khi Mèo Vạc thiếu giáo viên tiếng Anh, thầy Nguyễn Xuân Khang cùng Trường Marie Curie triển khai chương trình dạy học trực tuyến cho hơn 2.600 học sinh tiểu học.

Cùng với việc tổ chức các lớp học, thầy còn hỗ trợ đào tạo giáo viên tiếng Anh là người địa phương, hướng tới giải quyết tình trạng thiếu giáo viên lâu dài.

Lễ khởi công Trường Marie Curie Mèo Vạc do nhà giáo Nguyễn Xuân Khang trao tặng, trị giá 100 tỉ đồng được xây dựng tại Mèo Vạc, tháng 3-2025 - Ảnh: CTV

Từ việc hỗ trợ dạy học, thầy Nguyễn Xuân Khang quyết định đầu tư xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, với kinh phí dự kiến ban đầu khoảng 100 tỉ đồng. Ngôi trường được xây dựng với hệ thống phòng học, khu bán trú và các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh vùng cao.

Năm 2024, sau trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ (Lào Cai), thầy Nguyễn Xuân Khang nhận hỗ trợ lâu dài cho 22 trẻ em sống sót sau thiên tai. Mỗi em được thầy hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Ngôi trường với hệ thống phòng học, khu bán trú và các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập - Ảnh: NTCC

Trường Marie Curie Mèo Vạc, Tuyên Quang nhìn từ xa - Ảnh: NTCC

Lá thư Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn gửi tới thầy Nguyễn Xuân Khang nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11