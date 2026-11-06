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Doanh nghiệp tư nhân tài trợ 50 tỉ đồng xây trường tiểu học ở Đà Nẵng

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Một doanh nghiệp tư nhân ở Đà Nẵng tài trợ 50 tỉ đồng để xây một trường tiểu học mới trên địa bàn phường Liên Chiểu nhằm giúp giảm tải áp lực trường lớp.

Doanh nghiệp tư nhân ở Đà Nẵng tài trợ 50 tỉ đồng xây trường tiểu học giảm tải áp lực trường lớp - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, HĐND Đà Nẵng cùng tham gia động thổ dự án đầu tư xây mới điểm trường Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên do doanh nghiệp tư nhân tài trợ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 6-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây mới điểm trường Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên tại phường Liên Chiểu.

Công trình được thực hiện từ nguồn tài trợ 50 tỉ đồng của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO.

Phường Liên Chiểu là địa bàn có tốc độ phát triển đô thị nhanh, nhu cầu học tập của học sinh ngày càng cao. Trong đó, Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên hiện có quy mô lớn với hơn 3.100 học sinh tại cơ sở chính và phân hiệu. Tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng và áp lực về sĩ số lớp học đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư xây dựng thêm cơ sở trường lớp.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết cùng với quá trình đô thị hóa, quy mô dân số, đặc biệt là dân số trong độ tuổi đến trường tại một số địa bàn của thành phố, tăng nhanh.

Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống trường lớp, bảo đảm mọi học sinh đều có điều kiện học tập trong môi trường an toàn, khang trang và chất lượng.

Theo bà Thi, trong phát triển thành phố cần huy động và phát huy mọi nguồn lực xã hội, kết hợp hài hòa giữa đầu tư từ ngân sách nhà nước với sự chung tay, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Doanh nghiệp tư nhân ở Đà Nẵng tài trợ 50 tỉ đồng xây trường tiểu học giảm tải áp lực trường lớp - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kỳ vọng trường mới tạo môi trường giáo dục an toàn, khang trang cho các em học sinh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Trong quá trình chỉ đạo triển khai dự án, Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp kêu gọi Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO quan tâm, đồng hành và hỗ trợ nguồn lực để xây dựng công trình trường học này.

Lãnh đạo UBND thành phố rất vui mừng khi lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, trách nhiệm và đầy tâm huyết của doanh nghiệp với mức tài trợ 50 tỉ đồng" - bà Thi nói.

Công trình điểm trường mới Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên được xây dựng 5 tầng với 20 phòng học, cùng các hạng mục phụ trợ, sân trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến hoàn thành trong năm 2027, kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028.

Doanh nghiệp tư nhân ở Đà Nẵng tài trợ 50 tỉ đồng xây trường tiểu học giảm tải áp lực trường lớp - Ảnh 3.

Phối cảnh điểm Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên trên đường Trương Công Huấn, phường Liên Chiểu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo ông Trần Công Nguyên - Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, hiện nay Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên có 73 lớp ở cơ sở chính và các điểm trường.

Do cơ sở vật chất còn thiếu phòng học, phòng chức năng, một số lớp chưa thể tổ chức học hai buổi mỗi ngày. Tỉ lệ lớp học hai buổi/ngày đạt 60-70%, tùy theo từng điểm trường.

"Chúng tôi rất trông chờ việc đầu tư thêm điểm trường mới vì đây vừa là nhu cầu cấp thiết, góp phần giảm áp lực sĩ số, cải thiện điều kiện dạy và học, vừa tạo môi trường giáo dục an toàn, khang trang cho các em học sinh" - ông Nguyên nói.

Doanh nghiệp tư nhân ở Đà Nẵng tài trợ 50 tỉ đồng xây trường tiểu học giảm tải áp lực trường lớp - Ảnh 5.Thực hư clip trường học Đà Nẵng xuống cấp khiến phụ huynh lo lắng

Video ghi lại cảnh một dãy nhà xuống cấp trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua khiến nhiều phụ huynh lo ngại.

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    Chủ đề: UBND TP Đà Nẵng HĐND Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi TRƯỜNG HỌC Ở ĐÀ NẴNG Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên

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