Talkshow của Hoa hậu Bảo Ngọc tại Việt Nam Xanh: Không thể chỉ nói về sống xanh mà cần hành động

Các diễn giả sôi nổi bàn luận về vấn đề bảo vệ rừng, động vật hoang dã trong talkshow Rừng kể - Ảnh: VĂN TRUNG

Chiều 8-11, talkshow Rừng kể trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM) nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ.

Sự kiện có các diễn giả gồm hoa hậu Bảo Ngọc, TS Nguyễn Trần Vỹ - chuyên gia tại Viện Khoa học sự sống thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bà Đoàn Nguyễn Xuân Mai - Phó giám đốc Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam, bà Nguyễn Ngọc Ánh - thủ lĩnh Cộng đồng Xanh Việt Nam.

Qua đó, talkshow Rừng kể mang đến những cuộc đối thoại đa chiều về vai trò và giá trị của rừng đối với môi trường và cuộc sống.

Chúng ta không bảo vệ môi trường thì ai sẽ làm đây?

Mở đầu talkshow, chị Nguyễn Ngọc Ánh - thủ lĩnh Cộng đồng Xanh Việt Nam - đã chia sẻ hành trình đến với hoạt động bảo vệ môi trường từ những điều giản dị nhất.

Chị cho biết bản thân chưa từng nghĩ mình có thể làm nên điều gì lớn lao, thậm chí từng ngần ngại nhặt rác nơi bãi biển. Bước ngoặt đến cách đây 8 năm, khi chứng kiến những em nhỏ xây lâu đài từ rác thay vì cát.

Day dứt trước vấn đề môi trường, chị Nguyễn Ngọc Ánh thành lập Cộng đồng Xanh Việt Nam với mong muốn lan tỏa hành động sống xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Khoảnh khắc ấy khiến chị tự hỏi: "Nếu mình không làm thì ai sẽ làm?". Từ đó, chị bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế nhựa dùng một lần và thành lập Cộng đồng Xanh Việt Nam.

Năm 2019, chị khởi xướng chiến dịch nhặt rác đồng loạt trên cả nước, từng bước kết nối hàng trăm, hàng nghìn người cùng hành động vì môi trường. Với chị, khi số người nhặt rác đông hơn số người xả rác, môi trường sẽ ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Trong phần thảo luận về tác động của những hành động xanh đến môi trường và hệ sinh thái rừng, TS Nguyễn Trần Vỹ chia sẻ những câu chuyện thực tế về ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với động vật hoang dã.

Trong thời gian sinh sống tại TP.HCM, ông nhận thấy rác thải nhựa từ hệ thống kênh rạch đổ ra biển đang đe dọa nghiêm trọng các loài sinh vật biển, đặc biệt là rùa biển.

Tiến sĩ Nguyễn Trần Vỹ chia sẻ những câu chuyện thực tế về tác động của rác thải nhựa và con người đến động vật hoang dã, động vật nguy cơ bị tuyệt chủng - Ảnh: VĂN TRUNG

Ông chia sẻ: "Rùa biển thường nhầm rác thải nhựa với thức ăn. Khi ăn phải, chúng không thể tiêu hóa được, từ đó ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn". Theo ông, trong 1.000 cá thể rùa biển mới nở, chỉ một cá thể có thể sống sót đến tuổi trưởng thành sau khoảng 16 năm.

Bên cạnh đó, những lần khảo sát động vật hoang dã cũng để lại trong ông nhiều day dứt, từ hình ảnh voọc mẹ bảo vệ con trước nguy cơ bị săn bắn đến một con chim mẹ chết vì mắc vào móc câu.

Bên cạnh câu chuyện về rùa biển và voọc chà vá, ông còn nhắc đến chim mỏ thìa - loài chim có số lượng cá thể ngoài tự nhiên rất ít. Mỗi câu chuyện đều khiến ông day dứt bởi mỗi cá thể của những loài động vật quý hiếm đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại của quần thể.

Đưa tiếng nói người trẻ vào chính sách khí hậu

Theo Hoa hậu Bảo Ngọc, Gen Zero tập trung vào 3 trụ cột: nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và rác thải nhựa; giáo dục chính sách để người trẻ hiểu sâu hơn về các thách thức và giải pháp môi trường; đồng thời thúc đẩy thanh niên tham gia đóng góp, hoàn thiện chính sách.

"Ở Việt Nam, người trẻ chưa có quá nhiều cơ hội tham gia vào quá trình đóng góp cho chính sách và hệ thống. Vì vậy, chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối, trao đổi với các bộ, ban, ngành và đưa góc nhìn của mình vào những vấn đề cụ thể" - Bảo Ngọc chia sẻ.

Hoa hậu Bảo Ngọc mong muốn Gen Zero trở thành cầu nối, trao đổi với các bộ, ban, ngành và đưa góc nhìn của mình vào những vấn đề cụ thể - Ảnh: VĂN TRUNG

Đề cập kế hoạch tham dự COP31 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 11-2026, cô cho biết Gen Zero không đặt nặng kiến thức chuyên môn mà chú trọng cơ hội để các thành viên lắng nghe, quan sát cách thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu.

"Từ những trải nghiệm thực tế, các thành viên có thể mở rộng góc nhìn, sau đó mang những điều học hỏi được về Việt Nam để ứng dụng hoặc đóng góp" - cô nói.

Bên cạnh những cơ hội việc làm xanh, bà Đoàn Nguyễn Xuân Mai chia sẻ câu chuyện lựa chọn nghề nghiệp của mình, bắt đầu từ niềm yêu thích đại dương năm 17 tuổi. Khi có cơ hội du học, bà được tự do chọn những môn học yêu thích, trong đó có hải dương học.

Bà Đoàn Nguyễn Xuân Mai chia sẻ góc nhìn về cơ hội nghề nghiệp xanh và vai trò của ESG trong hoạt động đầu tư, kinh doanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Sau khi trở về Việt Nam, bà có cơ hội làm việc trong lĩnh vực đầu tư và nhận ra mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường với hoạt động kinh doanh. Theo bà, yếu tố môi trường, đặc biệt là chữ E (Environment) trong bộ tiêu chí ESG, ngày càng ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Bà cho rằng doanh nghiệp cần tích hợp các tiêu chí ESG ngay từ đầu thay vì chỉ quan tâm khi kêu gọi đầu tư. Đồng thời, bà khuyến khích người trẻ không chỉ quan tâm đến lợi ích nhận được từ công việc mà còn cần nhìn vào những giá trị có thể đóng góp cho môi trường và cộng đồng.

Người trẻ hào hứng đặt câu hỏi về rừng

Trong khuôn khổ talkshow, nhiều người trẻ cũng đặt câu hỏi cho các diễn giả xoay quanh về rừng.

Trước câu hỏi về cơ hội tiếp xúc với rừng đối với những người sống ở thành thị, TS Nguyễn Trần Vỹ cho biết ông đang ấp ủ ý tưởng thành lập câu lạc bộ quy tụ những bạn trẻ yêu thiên nhiên, cùng ghi nhận sự hiện diện của các loài chim tại TP.HCM.

Ông cũng khuyến khích các bạn tham gia hội nhóm quan sát chim, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn và kết nối với các khu bảo tồn để tổ chức hoạt động thực tế.

Nhiều bạn trẻ đến Ngày hội Việt Nam Xanh từ sớm để tham gia talkshow Rừng kể - Ảnh: VĂN TRUNG

Trả lời câu hỏi về cách đo lường hiệu quả của các chương trình truyền thông môi trường, bà Nguyễn Ngọc Ánh cho rằng thay đổi không chỉ thể hiện qua số lượng rác được thu gom mà còn ở nhận thức và sự tham gia của cộng đồng.

Bà Ánh kể về lần nhóm thực hiện hoạt động dọn rác tại làng chài Phước Hải, nơi rác thải chất đống cao 2-3m dọc bờ kè. Trước lượng rác khổng lồ, nhóm từng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng vẫn quyết định hành động.

Từ những buổi dọn dẹp ban đầu, nhóm tiếp tục kết nối với chính quyền địa phương và người dân để cùng cải thiện cảnh quan.

"Điều quan trọng không phải chỉ có một người nhặt rác, mà là từ một người có thể lan tỏa để hàng trăm người cùng hành động" - bà chia sẻ.

Theo bà, những thay đổi về môi trường không thể nhìn thấy ngay lập tức, nhưng sẽ không vô ích nếu được duy trì. Hành động thực tế cần song hành với truyền thông để lan tỏa nhận thức và khuyến khích cộng đồng cùng tham gia.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…