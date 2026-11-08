Có gì tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026?

Với khoảng 50 gian hàng, hơn 17.000 phần quà cùng nhiều hoạt động trải nghiệm và biểu diễn âm nhạc, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 kỳ vọng thu hút 25.000 lượt khách tham quan trong hai ngày 7 và 8-11.

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