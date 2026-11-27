Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng FPT Shop tại TP.HCM - Ảnh: HUỲNH ANH

Không khí mua sắm dịp Black Friday năm nay không chỉ bó hẹp trong một ngày thứ Sáu duy nhất mà được các doanh nghiệp "kéo giãn" thành tuần lễ săn ưu đãi, kết hợp chặt chẽ giữa kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và không gian trực tuyến.

Các hệ thống bán lẻ công nghệ - điện máy đến các sàn thương mại điện tử đồng loạt tung chiến dịch kích cầu quy mô lớn, kéo dài xuyên suốt từ cuối tháng 11 sang đầu tháng 12.

Đồ công nghệ giảm giá tiền triệu, tung ‘deal’ mồi 1.000 đồng

Ở mảng bán lẻ thiết bị công nghệ và điện máy, cuộc đua hút khách diễn ra quyết liệt thông qua các mức giảm giá trực diện vào nhóm hàng giá trị cao như smartphone, laptop, thiết bị gia dụng và phụ kiện.

Tại hệ thống FPT Shop, chương trình “Đỏ Deal - TO ưu đãi” triển khai từ ngày 20-11 đến 29-11 ghi nhận mức giảm lên đến 50% cho nhiều ngành hàng, đi kèm ưu đãi giảm thêm tối đa 10% khi đặt mua qua ứng dụng. Đáng chú ý, hệ thống bán lẻ này tung ra các suất mua online giới hạn theo ngày với mức giảm sâu: dòng laptop MacBook Air M3 15 inch (16GB/512GB) giảm tới 15 triệu đồng, xuống còn 27,99 triệu đồng; mẫu điện thoại gập Samsung Galaxy Z Flip8 5G giảm 7 triệu đồng còn 24,99 triệu đồng.

Ở mảng điện máy, nhiều mẫu tủ lạnh dung tích lớn của Samsung và LG cũng được điều chỉnh giảm từ 8 triệu đến 12,5 triệu đồng. Mua sắm trực tiếp tại cửa hàng cũng ghi nhận các mức giảm mạnh như OPPO Find X9 Ultra 5G giảm 11 triệu đồng.

Trong khi đó, hệ thống Di Động Việt chọn cách khuấy động sức mua từ ngày 26-11 đến hết 29-11 bằng chiến thuật kết hợp giữa ưu đãi "mồi" giá siêu rẻ và giảm giá trực tiếp. Cụ thể, trong khung giờ từ 8h đến 12h mỗi ngày, hệ thống này tung ra 300 suất phụ kiện chính hãng (từ các thương hiệu Belkin, Baseus, Zagg, Innostyle...) với giá chỉ từ 1.000 đồng, 49.000 đồng và 99.000 đồng.

Ở nhóm thiết bị chủ lực, Di Động Việt áp dụng mức giảm thêm đến 500.000 đồng cho điện thoại, máy tính bảng và laptop. Giá bán các dòng máy đời mới như iPhone 17 Pro Max 256GB được đưa về mức 33,89 triệu đồng, iPhone 17 256GB còn 27,49 triệu đồng, hay MacBook Air M5 13 inch (16GB/512GB) còn 32,49 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chính sách thu cũ đổi mới trợ giá lên đời đến 3 triệu đồng và trả góp "3 không" (0% lãi suất, 0 đồng trả trước, không phí ẩn) tiếp tục được duy trì nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua cuối năm.

Sàn thương mại điện tử đua livestream, hợp lực kích cầu địa phương

Trên "mặt trận" trực tuyến, các sàn thương mại điện tử tận dụng tối đa lợi thế công nghệ, livestream và sự kiện liên kết địa phương để giữ chân người dùng.

Nhiều khuyến mãi 'khủng' dành cho người dùng dịp Black Friday năm nay - Ảnh: KIM LOAN

Tại TP.HCM, sàn Shopee hòa nhịp cùng sự kiện “Vibrant HCMC - Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027” do UBND TP.HCM chỉ đạo.

Không chỉ thay đổi giao diện ứng dụng mang dấu ấn của chiến dịch nhằm lan tỏa hình ảnh đô thị năng động, sàn thương mại điện tử này còn tung hàng loạt mã giảm giá sâu trong ngày 27-11 tập trung vào ba ngành hàng mũi nhọn là hàng tiêu dùng - làm đẹp, thời trang và điện tử. Sự kết hợp này giúp mở rộng không gian mua sắm trực tuyến, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn hàng ưu đãi thuận tiện hơn trong giai đoạn cao điểm.

Về phía Lazada Việt Nam, sàn này thiết kế chuỗi săn ưu đãi kéo dài một tuần (từ 25-11 đến 1-12) chia làm hai chặng. Giai đoạn từ 25-11 đến 30-11 tập trung vào mức giảm đến 50%, trợ giá LazFlash lên đến 1 triệu đồng và giảm thêm 15% khi mua combo 3 sản phẩm.

Đặc biệt, Lazada đẩy mạnh hình thức giải trí kết hợp mua sắm thông qua các phiên livestream lúc 19h và 20h mỗi ngày, phát hành voucher giảm 50% cho hàng quốc tế (TMALL) và 30% cho thương hiệu nội địa. Chiến dịch này sẽ được "chốt hạ" vào ngày 1-12 bằng đợt khuyến mãi mở màn tháng mới với mức giảm chạm ngưỡng 90% kèm miễn phí vận chuyển.

Theo đánh giá từ giới bán lẻ, người tiêu dùng dịp cuối năm 2026 có xu hướng chi tiêu thực tế, cân nhắc kỹ lưỡng về công năng và giá trị sử dụng trước khi xuống tiền. Do đó, việc các doanh nghiệp đồng loạt tung ưu đãi thực chất, đa dạng hóa từ hàng công nghệ giá trị cao đến nhu yếu phẩm thiết yếu không chỉ giải tỏa tâm lý thắt chặt hầu bao mà còn tạo bước chạy đà quan trọng cho mùa mua sắm Tết Nguyên đán 2027 đang cận kề.

Hai nền tảng chương trình kích cầu kinh tế TP.HCM - Vibrant HCMC Hai nền tảng số được xây dựng nhằm hỗ trợ người dân và du khách có thể tiếp cận thông tin về các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tại Thành phố. Cụ thể, songdong.hochiminhcity.gov.vn tập trung vào mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số; cùng với hello.hochiminhcity.gov.vn giới thiệu các trải nghiệm du lịch, ẩm thực và giải trí.