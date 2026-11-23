Thay vì chỉ dựa vào hệ thống cửa hàng vật lý để khách hàng trực tiếp trải nghiệm, nhiều doanh nghiệp nội thất hiện tận dụng sàn TMĐT làm kênh phân phối mới. Hướng đi này giúp các sản phẩm cồng kềnh vượt qua rào cản địa lý và mở rộng tệp người mua hiệu quả hơn.

Mở rộng độ phủ và tiếp cận người dùng thông qua TMĐT

Trước khi mở rộng kinh doanh trên sàn TMĐT, Minh Phát Furniture (chuyên sản xuất ghế bập bênh thư giãn) và The Manson (thương hiệu nội thất công thái học) đều phụ thuộc đáng kể vào hệ thống phân phối truyền thống. Minh Phát chủ yếu bán hàng qua kênh dự án và khoảng 50 đại lý tại miền Bắc, trong khi The Manson tập trung phục vụ khách hàng ở TP.HCM và Hà Nội.

Đặc thù sản phẩm có kích thước lớn, chi phí vận chuyển cao khiến việc phát triển mạng lưới đại lý tại các tỉnh thành xa gặp nhiều hạn chế. Trước bài toán này, cả hai doanh nghiệp lựa chọn Shopee làm kênh bán hàng bổ trợ, tiếp cận người mua ở những khu vực chưa có cửa hàng.

Chia sẻ về quyết định đưa sản phẩm lên sàn từ đầu năm 2024, anh Lê Hữu Đức, Trưởng phòng Kinh doanh Minh Phát Furniture, cho biết chi phí vận chuyển là một trong những nguyên nhân khiến các đại lý ở xa còn e ngại khi nhập hàng. Việc bán trực tiếp trên Shopee giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng tại những địa bàn trước đây khó khai thác.

Các kiện hàng được Minh Phát Furniture đóng gói cẩn thận nhằm đảm bảo an toàn khi vận chuyển. - Ảnh: DNCC

Dù cùng hướng đến mục tiêu mở rộng thị trường, hai doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận khác nhau. Minh Phát Furniture tập trung vào các chương trình ưu đãi và tương tác trực tiếp với người mua. Doanh nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ của sàn, kết hợp voucher miễn phí vận chuyển và flash sale để giảm chi phí mua hàng. Các phiên livestream thuộc ngành hàng Shopee Home cũng được sử dụng để giới thiệu công năng sản phẩm và giải đáp thắc mắc.

Theo doanh nghiệp, doanh thu trên nền tảng trong quý 2-2026 tăng khoảng 110% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượng sản phẩm cồng kềnh đăng bán tăng 160%.

Trong khi đó, The Manson chú trọng nội dung đánh giá sản phẩm và tiếp thị liên kết để tiếp cận thêm nhóm khách hàng trẻ, gồm sinh viên và người làm việc tự do. Thương hiệu kết hợp Shopee Affiliate với video từ KOL, KOC và nội dung hướng dẫn lắp đặt, đánh giá thực tế, giúp người mua có thêm thông tin trước khi lựa chọn.

Với chiến lược này, nhóm phụ kiện công thái học phân khúc dưới 500.000 đồng của hãng đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số đáng kể trong dịp sale 11.11 vừa qua.

"Đối với The Manson, Shopee không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn góp phần đưa các giải pháp làm việc hiện đại, tiện nghi đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn quốc", anh Nguyễn Đăng Khánh, đại diện thương hiệu, chia sẻ.

Các dòng ghế công thái học của The Manson đã tiếp cận thêm nhiều người dùng ở các tỉnh thành kể từ khi thương hiệu mở rộng kênh bán trên Shopee. - Ảnh: DNCC

Khơi mở nhu cầu, xây dựng niềm tin của người dùng trực

Với mặt hàng nệm, rào cản khi kinh doanh trực tuyến lại nằm ở trải nghiệm thực tế của người dùng.

Goodnight, thương hiệu nệm, chăn, ga, gối dành cho người trẻ thuộc hệ thống bán lẻ Vua Nệm, có mặt trên Shopee từ tháng 8-2021 với chiến lược vận hành bài bản nhằm tháo gỡ tâm lý e ngại khi mua nệm trực tuyến. Theo chị Hoàng Thu Trang, Giám đốc Kênh Online và TMĐT của Goodnight, kênh bán hàng này giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng tại những tỉnh thành chưa có cửa hàng vật lý. Tuy nhiên, để chuyển đổi nhóm khách hàng mới này thành người mua thực sự mà không cần trải nghiệm trực tiếp, doanh nghiệp đã và đang tập trung vào chiến lược vận hành bài bản.

Đầu tiên, thương hiệu chú trọng minh bạch thông tin kỹ thuật và áp dụng chính sách dùng thử. Nội dung giới thiệu sản phẩm cũng được thiết kế trực quan, làm rõ chất liệu và công năng thực tế để người mua để người mua yên tâm lựa chọn. Đồng thời, phản hồi thực tế của người mua trên sàn là cơ sở để thương hiệu cải tiến ở các phiên bản tiếp theo.

Doanh nghiệp phát triển thêm các sản phẩm ở phân khúc giá thấp hơn như chăn, ga, gối và phụ kiện để xây dựng lòng tin khách hàng. Theo đại diện thương hiệu, đây là nhóm hàng dễ ra quyết định, giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ trước khi cân nhắc một khoản chi lớn hơn cho sản phẩm nệm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉ trọng doanh thu của nhóm sản phẩm này trên gian hàng Goodnight tăng 1,5 lần.

Thương hiệu chuẩn hóa quy trình đóng gói và giao nhận nhằm hạn chế tối đa rủi ro khi vận chuyển. Với những kiện hàng có kích thước lớn, doanh nghiệp cung cấp thông tin về kích thước sản phẩm để khách hàng chủ động kiểm tra điều kiện vận chuyển, như cửa ra vào, cầu thang và thang máy.

Ở khâu giao hàng cuối cùng, thương hiệu phối hợp với Shopee nhằm duy trì trải nghiệm giao nhận đồng bộ với hệ thống cửa hàng Vua Nệm, với phương châm "đưa nệm vào tận phòng ngủ, không chỉ giao tới cửa".

Từ thiết kế cuộn ép sản phẩm đến tấm nệm bung hoàn hảo trên giường, Goodnight tối ưu từng bước để khách hàng thuận tiện đặt mua trên Shopee và yên tâm trải nghiệm tại nhà. - Ảnh: DNCC

Với chiến lược sâu rộng cùng việc tích cực tham gia chương trình Shopee Home, Shopee Debut, Shopee Mall Outlet, tính đến hết tháng 10-2026, doanh thu nhóm sản phẩm cồng kềnh của Goodnight trên Shopee tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025. Trong dịp 11.11 vừa qua, thương hiệu cho biết gian hàng đạt "Top 1 thương hiệu bán chạy nhất ngành hàng Chăn, ga, gối, nệm" trên Shopee; nhóm sản phẩm cồng kềnh đóng góp 70% doanh thu.

"Theo chúng tôi, cửa hàng và kênh bán TMĐT đang bổ trợ cho nhau, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người mua. Cửa hàng giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, còn Shopee giúp họ tìm hiểu, so sánh và mua sắm thuận tiện, kể cả khi ở nơi chưa có điểm", đại diện Goodnight nhận định.



Thực tế từ các doanh nghiệp ngành nội thất và nệm cho thấy nhóm hàng cồng kềnh đang dần khắc phục được những rào cản khi kinh doanh trực tuyến. Thông qua sự hỗ trợ về các giải pháp, công cụ tiếp thị và chiến dịch kích cầu từ sàn TMĐT, nhà bán và thương hiệu có thêm dư địa để tối ưu kênh phân phối, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.