Cuộc thi thu hút hơn 1.300 hồ sơ đăng ký, trong đó 40 đội vào vòng thi cuối để phát triển các dự án ứng dụng AI trong giáo dục, nghiên cứu và đời sống. Nhiều ý tưởng được hoàn thiện thành mô hình sản phẩm chỉ sau bảy giờ tranh tài.

Bảy giờ phát triển sản phẩm AI từ ý tưởng

Ngày 31-10-2026, Sea và OpenAI tổ chức Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon tại Việt Nam, thuộc chuỗi cuộc thi dành cho cộng đồng nhà phát triển trong khu vực. Sự kiện quy tụ 40 đội gồm lập trình viên, sinh viên và những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cùng phát triển các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào những vấn đề thực tiễn.

Từ 345 đội với hơn 1.300 hồ sơ đăng ký, 40 đội được chọn tham gia vòng tranh tài trực tiếp. Trong bảy giờ, các đội sử dụng công cụ Codex của OpenAI để phát triển ý tưởng thành sản phẩm. Các chuyên gia công nghệ từ OpenAI cũng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ các đội trong quá trình thực hiện.

Các dự án tại cuộc thi tập trung vào nhiều lĩnh vực, từ trực quan hóa cấu trúc sinh học, hỗ trợ công việc trong ngành bất động sản đến phát triển công cụ dành cho nhân viên giao hàng, thợ sửa chữa và giải pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người di chuyển một mình vào ban đêm.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, cho rằng giá trị của AI không chỉ nằm ở khả năng công nghệ mà còn ở cách con người vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tế.

"Điều này được thể hiện qua những ý tưởng và giải pháp đa dạng, thiết thực được các đội thi phát triển để đáp ứng những nhu cầu khác nhau của đời sống. Chúng tôi tin rằng việc giúp công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn sẽ mở ra thêm cơ hội để cộng đồng đổi mới sáng tạo và cùng giải quyết các thách thức chung", ông chia sẻ.

Theo ông, việc hợp tác với OpenAI tổ chức cuộc thi tại Việt Nam cũng nhằm tạo thêm cơ hội để cộng đồng phát triển công nghệ tiếp cận các công cụ AI và thử nghiệm những ý tưởng mới. Hy vọng những ý tưởng tại cuộc thi sẽ tiếp tục được hoàn thiện thành các giải pháp mang lại những thay đổi tích cực.

Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon tại Việt Nam quy tụ 40 đội thi cùng phát triển các giải pháp AI với sự hỗ trợ của công cụ Codex. - Ảnh: T.L

Trong bảy giờ tranh tài, các đội liên tục phát triển tính năng, thử nghiệm những hướng tiếp cận khác nhau và hoàn thiện sản phẩm. Đây cũng là dịp để thí sinh trao đổi ý tưởng, học hỏi kinh nghiệm từ các cố vấn, chuyên gia công nghệ và những người cùng tham gia.

Sau vòng đánh giá, năm đội có dự án nổi bật được chọn vào vòng thuyết trình. Các đội lần lượt trình bày ý tưởng, cách ứng dụng AI trong quá trình phát triển và trực tiếp giới thiệu sản phẩm trước ban giám khảo.

Năm đội thi xuất sắc nhất thuyết trình và trình diễn mô hình sản phẩm. - Ảnh: T.L

Ứng dụng AI trực quan hóa kiến thức sinh học giành giải Nhất

Khép lại phần tranh tài, đội Vivant đã giành giải Nhất với dự án "Bioweave - Turns a biology question into a checked 3D model". Ứng dụng AI, Bioweave cho phép chuyển hóa các câu hỏi sinh học thành mô hình 3D về thực vật, động vật và mô sinh học, hỗ trợ người dùng hình dung rõ hơn những cấu trúc phức tạp vốn khó thể hiện thông qua tài liệu học tập truyền thống.

Xuất phát từ niềm đam mê chung với khoa học, đội Vivant phát triển Bioweave với mong muốn khai thác công nghệ 3D cùng AI, qua đó trực quan hóa các kiến thức sinh học phức tạp trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn, phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Với chiến thắng này, các thành viên đội Vivant đã xuất sắc nhận về phần thưởng 30.000 USD tín dụng API của OpenAI. - Ảnh: T.L

"Với đội, giải thưởng là động lực để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện sản phẩm sau cuộc thi. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn được kết nối với các chuyên gia, phòng thí nghiệm tại các trường trung học phổ thông, đại học để tiếp tục phát triển dự án", đại diện đội Vivant chia sẻ.

Với các thành viên đội Vivant, cuộc thi không chỉ là cơ hội để thử sức mà còn giúp họ nhận thấy tầm quan trọng của việc phải liên tục học hỏi và hiểu rõ vấn đề thực tiễn mà dự án đang hướng đến giải quyết. Giải Nhất và phần thưởng 30.000 USD tín dụng API của OpenAI chính là nguồn động lực để đội Vivant tiếp tục phát triển và hoàn thiện Bioweave.

Bên cạnh đó, thành viên thuộc năm đội đứng đầu cũng nhận được gói ChatGPT Pro trong một năm. Đây là sự hỗ trợ cho các đội có thêm các công cụ thử nghiệm AI, đồng thời tiếp tục hoàn thiện những ý tưởng đã phát triển tại cuộc thi.

Kết nối cộng đồng phát triển AI trong khu vực

Bên cạnh phần thi chuyên môn, Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon còn tạo không gian để các nhà phát triển gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận những cách ứng dụng AI khác nhau. Những kết nối tại sự kiện cũng mở ra cơ hội hợp tác, phát triển dự án sau cuộc thi.

Ông Sidharth Sharma, Giám đốc phụ trách Go-to-Market khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OpenAI, đồng thời là thành viên ban giám khảo, bày tỏ sự hào hứng khi đưa chuỗi Regional Codex Hackathon đến Việt Nam, nơi có hệ sinh thái công nghệ năng động và cộng đồng nhân tài AI đầy tiềm năng.

"Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia trên thế giới về số lượng người dùng ChatGPT và Codex hằng tuần. Tại cuộc thi lần này, tôi có cơ hội gặp gỡ trực tiếp những nhà phát triển tài năng của Việt Nam. Tôi được truyền cảm hứng bởi những vấn đề mà các đội lựa chọn giải quyết và cách họ chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm thực tế chỉ trong bảy giờ", ông chia sẻ.

Theo ông Sharma, một điểm đáng chú ý ở các đội thi Việt Nam là sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn công nghệ và khả năng thấu hiểu đối tượng sử dụng sản phẩm. Ông cho biết OpenAI trân trọng sự hợp tác với Sea, qua đó mở rộng cơ hội để các nhà phát triển tại Việt Nam và Đông Nam Á xây dựng sản phẩm ứng dụng AI, đồng thời trao đổi kiến thức và kinh nghiệm.

Sea và OpenAI mong muốn góp phần thúc đẩy năng lực sáng tạo và ứng dụng AI của cộng đồng công nghệ Việt Nam thông qua cuộc thi. - Ảnh: T.L

Từ công cụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu đến những giải pháp giải quyết vấn đề trong đời sống hằng ngày, các dự án trong cuộc thi cho thấy sự đa dạng trong cách các thí sinh ứng dụng AI vào thực tiễn.

Cuộc thi tại Việt Nam là một phần trong chuỗi sự kiện Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon đã được tổ chức tại Singapore, Đài Loan và Indonesia. Với các chặng tiếp theo dự kiến diễn ra tại Thái Lan và Malaysia, cuộc thi hứa hẹn tiếp tục là nơi để các nhà phát triển và cộng đồng đam mê công nghệ trong khu vực giao lưu, chia sẻ kiến thức và khám phá cách thức ứng dụng AI.